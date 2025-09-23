Bancada de diputados del PAN denuncia penalmente a tres de los hijos de AMLO

“Esto no es invento ni un ataque político, son hechos sustentados con documentos, expedientes y testimonios. Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como el cártel del Palenque, una red que se mezcla con crimen, con crimen organizado, política y familiares del expresidente”, dijo el panista.

En el posicionamiento del PAN durante la glosa del informe, ante el pleno camaral, Torres aseguró que esa conspiración para delinquir demuestra que “López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo, corrompió a las Fuerzas Armadas y su verdadero legado es la llamada Marina del Bienestar".

Y agregó: ”le guste a quien le guste, este gobierno no combate al crimen, lo encabeza”.

En la denuncia por la presunta comisión de siete delitos: conspiración, delincuencia organizada, contrabando, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, Torres y Federico Döring, también diputado del PAN y vicecoordinador de debate parlamentario de la bancada panista, acusan a once personas.

Entre ellas a los tres hijos mayores del expresidente, dos de ellos, Gonzalo y Andrés López Beltrán, han rechazado que hayan tramitado amparos por lo que se dijeron dispuestos a ser investigados.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación aseguró que si se combatió el huachicol, y relató las acciones que López Obrador realizó desde 2019 para acabar con la extracción de combustible mediante la ordeña de ductos.

Incluso dijo que en agosto de 2024 ese delito se había reducido en 94.2%.

Sin embargo no hizo referencia específica al delito llamado huachicol fiscal, consistente en la importación de hidrocarburos sin reportar que se trata de ese tipo de combustible, con lo que se evade pagar al fisco millonarias sumas.

En entrevista, el legislador explicó que la denuncia retoma los hechos y personajes señalados en el mismo expediente judicial abierto sobre el caso, de ahí que se incluyó el nombre de los hijos del expresidente.

El documento de la misma Fiscalía General de la República (FGR) “habla de los hijos y en los hijos pues obviamente están incluidos todos. Es importante aclarar porque se utilizan distintas claves refiriéndose a distintos personajes en esas investigaciones, en esos informes que son más de 500 hojas”, indicó.