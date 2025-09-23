Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Bancada de diputados del PAN denuncia penalmente a tres de los hijos de AMLO

De acuerdo con los panistas, la denuncia se basa en el expediente abierto por la misma Fiscalía General de la República (FGR) e incluye a ocho funcionarios y exfuncionarios públicos.
mar 23 septiembre 2025 05:28 PM
Sesión Solemne Protesta Presidenta-17
Foto del 1 de octubre de 2024. Los hijos de López Obrador asistieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo.

El diputado Marcelo Torres Cofiño, de Acción Nacional (PAN), denunció a los tres hijos mayores del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, Andrés y José Ramón, además de un conjunto de funcionarios públicos, por la comisión de delitos graves relacionados con huachicol fiscal.

Ante la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el diputado aseguró que es falso que el gobierno haya combatido al huachicol y por ello dio a conocer la presentación de la denuncia, primera en la que figuran los familiares del expresidente relacionados como parte, presuntamente, de un grupo de delincuencia organizada.

Publicidad

“Esto no es invento ni un ataque político, son hechos sustentados con documentos, expedientes y testimonios. Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como el cártel del Palenque, una red que se mezcla con crimen, con crimen organizado, política y familiares del expresidente”, dijo el panista.

En el posicionamiento del PAN durante la glosa del informe, ante el pleno camaral, Torres aseguró que esa conspiración para delinquir demuestra que “López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo, corrompió a las Fuerzas Armadas y su verdadero legado es la llamada Marina del Bienestar".

Te podría interesar:

Carta de Andy López Beltrán: “Mandaron a espiarme a Japón para armar campaña de linchamiento”
México

Hijos de AMLO renuncian a amparos; piden a Poder Judicial investigar el caso

Y agregó: ”le guste a quien le guste, este gobierno no combate al crimen, lo encabeza”.

En la denuncia por la presunta comisión de siete delitos: conspiración, delincuencia organizada, contrabando, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, Torres y Federico Döring, también diputado del PAN y vicecoordinador de debate parlamentario de la bancada panista, acusan a once personas.

Entre ellas a los tres hijos mayores del expresidente, dos de ellos, Gonzalo y Andrés López Beltrán, han rechazado que hayan tramitado amparos por lo que se dijeron dispuestos a ser investigados.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación aseguró que si se combatió el huachicol, y relató las acciones que López Obrador realizó desde 2019 para acabar con la extracción de combustible mediante la ordeña de ductos.

Incluso dijo que en agosto de 2024 ese delito se había reducido en 94.2%.

Te podría interesar:

harfuch detenidos huachicol
México

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios por huachicol

Sin embargo no hizo referencia específica al delito llamado huachicol fiscal, consistente en la importación de hidrocarburos sin reportar que se trata de ese tipo de combustible, con lo que se evade pagar al fisco millonarias sumas.

En entrevista, el legislador explicó que la denuncia retoma los hechos y personajes señalados en el mismo expediente judicial abierto sobre el caso, de ahí que se incluyó el nombre de los hijos del expresidente.

El documento de la misma Fiscalía General de la República (FGR) “habla de los hijos y en los hijos pues obviamente están incluidos todos. Es importante aclarar porque se utilizan distintas claves refiriéndose a distintos personajes en esas investigaciones, en esos informes que son más de 500 hojas”, indicó.

Publicidad

Tags

huachicoleo AMLO Aduanas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad