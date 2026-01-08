Autoridades desarticulan célula criminal ligada al crimen de Carlos Manzo

"Las investigaciones han avanzado de manera sostenida, conforme al compromiso asumido públicamente. A través de diversas acciones, como el análisis técnico, las labores de campo y los mandamientos judiciales, logramos la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio", comentó el funcionario.

En relación con el caso, Harfuch detalló que el autor material del crimen, Víctor Manuel "N", llegó al lugar del homicidio junto con Ramiro "N" y Fernando Josué "N". Además, se identificó que los miembros de la célula criminal utilizaban un grupo de mensajería para mantenerse al tanto de la movilidad del alcalde y coordinar el ataque.

"Los integrantes de esta célula se mantenían informados sobre las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para ejecutar el ataque", comentó García Harfuch.

García Harfuch destacó que las acciones derivaron del homicidio del alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025, y subrayó que las detenciones y la información recabada hasta el momento proporcionan elementos clave para continuar con las investigaciones y lograr nuevas capturas dentro del marco del plan especial implementado en Michoacán.

En Morelia fue detenido Jorge Armando "N", "El Licenciado", quien fue identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo y líder del grupo criminal. También se arrestó a Ricardo "N", un taxista que transportó a los miembros del grupo tras el atentado.

Además, el 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, fue detenido Jaziel Antonio "N", "El Pelón", por los delitos de cohecho y en contra de la salud. "El Pelón" fue identificado como reclutador de personas en centros de adicciones, a quienes incorporaba como sicarios y distribuidores de droga.

Más tarde, el 9 de diciembre, fue aprehendido Gerardo "N", quien también colaboraba con el grupo criminal. Posteriormente, el 24 de diciembre, se llevó a cabo un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales, resultando en la detención de Alejandro Baruc "N", el "K" o el "Z".

Este sujeto, identificado como líder de una célula criminal en Parácuaro, era responsable de una serie de delitos, incluyendo homicidios, extorsión y narcotráfico. Además, Baruc "N" presuntamente albergó a uno de los implicados en el homicidio y mantenía comunicación con otros miembros de la organización.

Carlos Manzo

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El presidente municipal, de 40 años, fue baleado en el centro de esa ciudad durante un evento por el Día de Muertos.

Era reconocido por una polémica postura sobre la seguridad, basada en atacar a cualquier presunto delincuente, lo que le valió críticas y reconocimientos y también puso su vida en riesgo.

Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en las elecciones de 2024, en las que compitió con una candidatura independiente.

Anteriormente se había desempeñado como auditor del IMSS en Michoacán y más tarde fue diputado federal por Morena.