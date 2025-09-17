Hijos de AMLO renuncian a amparos; piden a Poder Judicial investigar el caso

''Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un solo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados'', dijo López Beltrán.

El secretario de Organización de Morena añadió que se trata de una campaña de desprestigio que intenta vincularlo a él y a su familia con el caso de huachicol fiscal en el que están relacionados integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).

''Apoyamos, como siempre, las decisiones tomadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y reiteramos nuestro apoyo a las acciones tomas para solucionar este problema de seguridad en el país'', dijo el hijo del expresidente López Obrador.

Se tramitaron en diferentes juzgados

Juzgados federales concedieron un par de amparos a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada.

El amparo 1728/2025 está en la lista de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa y se presentó este martes. En el amparo se reclama "la detención, incomunicación e ilocalizabilidad (sic) de los detenidos, privación de la vida, desaparición forzada u orden de aprehensión”.

Ese no fue el único amparo que se presentó e involucra a los hijos del expresidente. En Zacatecas fue promovido otro recurso más por alguien que se identificó como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito. El amparo también es contra la aprehensión, incomunicación.

“Téngase por recibida la demanda de amparo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 15 de la Ley de amparo, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald presenta en forma electrónica, por la detención, incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión a favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán”, dice el documento.

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald aseguró que nunca ha presentado un amparo a favor de los hijos del expresidente López Obrador, por lo cual va a presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal. Su nombre fue resaltado en medios de comunicación como el solicitante.

Durante una entrevista con El Universal, el abogado dijo que se usurpó su identidad para llevar a cabo el trámite.

En el amparo también se mencionan a Roberto Blanco Cantú, alías “El señor de los buques”, quien presuntamente está implicado en el huachicol fiscal y relacionado con el contraalmirante Fernando Farías Lagunas.

Medios de comunicación difundieron recientemente que Gonzalo López Beltrán habría sostenido una reunión con Manuel Roberto Farías, vicealmirante de la Marina, detenido presuntamente por liderar una red de huachicol.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que en el caso de huachicol y la Marina, se intente involucrar a los hijos del presidente y al propio exmandatario.

"Ahora, han dicho mucho de 'que si el Presidente López Obrador', 'que si sus hijos' bueno, hasta a sus hijos ahora otra vez los quieren meter. Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el Presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México. Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso", afirmó.