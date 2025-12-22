Publicidad

México

Dos muertos tras caída de aeronave de la Marina en Texas durante traslado de Fundación Michou y Mau

La Semar informó que se realizarán investigaciones para determinar las causas del accidente y que se coordina con el consulado mexicano en Houston para los trámites.
lun 22 diciembre 2025 06:17 PM
Aeronave marina
Una aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México se desplomó en Galveston, Texas, mientras realizaba un traslado médico.
Una aeronave naval de la Secretaría de Marina-Armada de México se desplomó este lunes cerca de la costa de Galveston, Texas, mientras realizaba un traslado médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, especializada en la atención de pacientes con quemaduras, principalmente niños y adolescentes.

Se trató de un avión tipo King Air ANX 1209, que llevaba a bordo ocho personas: cuatro miembros de la tripulación naval y cuatro civiles. Hasta el momento, no se ha precisado si los civiles eran pacientes ni si alguno era menor de edad.

Confirman dos personas muertas tras accidente

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Se ha reportado oficialmente que seis personas fueron rescatadas: cuatro con vida y dos fallecidas. Las autoridades continuaban los esfuerzos para localizar a las dos personas restantes que permanecían dentro de la aeronave siniestrada.

La Secretaría de Marina informó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y que se coordinan con el consulado de México en Houston para los trámites necesarios.

La dependencia reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones aéreas y con la atención humanitaria, asegurando que toda la información se dará de manera oportuna y transparente conforme se cuenten con datos confirmados.

Difunden primeras imágenes

Videos e imágenes en redes muestran la rápida llegada de equipos de rescate, con embarcaciones y ambulancias, atendiendo a los afectados.

El accidente ocurre en medio de operaciones humanitarias de la Marina, recordando los riesgos y la complejidad de sus misiones aéreas de emergencia.


Secretaría de Marina

