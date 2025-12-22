Dos muertos tras caída de aeronave de la Marina en Texas durante traslado de Fundación Michou y Mau

Confirman dos personas muertas tras accidente

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Se ha reportado oficialmente que seis personas fueron rescatadas: cuatro con vida y dos fallecidas. Las autoridades continuaban los esfuerzos para localizar a las dos personas restantes que permanecían dentro de la aeronave siniestrada.

La Secretaría de Marina informó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y que se coordinan con el consulado de México en Houston para los trámites necesarios.

La dependencia reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones aéreas y con la atención humanitaria, asegurando que toda la información se dará de manera oportuna y transparente conforme se cuenten con datos confirmados.

Difunden primeras imágenes

Videos e imágenes en redes muestran la rápida llegada de equipos de rescate, con embarcaciones y ambulancias, atendiendo a los afectados.

El accidente ocurre en medio de operaciones humanitarias de la Marina, recordando los riesgos y la complejidad de sus misiones aéreas de emergencia.



