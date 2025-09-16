EU ofrece 5 mdd para detener a "El Ruso", alto mando del Cártel de Sinaloa

"Durante la última década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos central y sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero", señaló el Departamento de Estado.

"El Ruso" es fundador y líder de la orgnización "Los Rusos", el principal brazo armado de la facción "La Mayiza", de acuerdo con información de la DEA y FBI.

"La Mayiza es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa, una Organización Terrorista Extranjera designada, cofundada y liderada por Ismael Zambada García, alias 'El Mayo'. La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos", indicó en un comunicado.