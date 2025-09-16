EU ofrece 5 mdd para detener a "El Ruso", alto mando del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con información del gobierno de Estados Unidos, Juan José Ponce Félix podría estar escondido en Mexicali, Baja California. Se advierte que es un hombre "peligroso" y que está dispuesto a fugarse.
Juan José Ponce Félix, quien nació en 1982 en Sonora, cuenta con una orden para su detención desde hace una década, la cual fue girada por un juez de Los Ángeles, California.
"En vista de los siguientes cargos: conspiración conforme a la Ley contra organizaciones corruptas e influidas por el crimen organizado (RICO), delito violento en apoyo del crimen organizado, conspiración para la distribución de sustancias reguladas, conspiración para la importación de sustancias reguladas, conspiración para tomar rehenes y toma de rehenes, conspiración para blanquear dinero, portación y uso de un arma de fuego en cumplimiento de un delito violento o de un delito de narcotráfico, e incautación penal", agrega la información del gobierno de Estados Unidos.