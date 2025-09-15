Hernán Bermúdez Requena intentó instalar red criminal en Paraguay

De acuerdo con su información, Bermúdez Requena ingresó a territorio paraguayo de forma ilegal para reunirse con su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola.

"Un sobrino suyo se había instalado acá en Paraguay, que también fue investigado, fue aprehendido en Paraguay", explicó Jalil Rachid.

El funcionario informó que Bermúdez rechazó la extradición abreviada a México.

"Como ustedes saben, él se negó al procedimiento abreviado de la extradición, es decir, él quiere pelear jurídicamente su extradición, es bastante complejo el proceso porque son una serie de documentos que vienen de México y que Paraguay analiza", expuso el funcionario paraguayo.

La extradición de Hernán Bermúdez no será sencilla para México. Al no aceptar su envío voluntario, la justicia mexicana puede esperar meses para que el exfuncionario enfrente su responsabilidad por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Tras ocho meses de salir de México, este viernes 11 de septiembre fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y hombre cercano al senador Adán Augusto López.

El líder de la organización criminal “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, fue detenido en un domicilio particular en Asunción.

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, la colaboración para la detención de Bermúdez.

Desde julio pasado, Hernán Bermúdez era buscado en 196 países asociados a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el Gobierno de México esperaba desde entonces su detención.