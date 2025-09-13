Publicidad

presidencia

Sheinbaum agradece apoyo de Paraguay para captura de Hernán Bermúdez Requena

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, calificó la detención del presunto líder de “La Barredora” como un golpe contundente al crimen organizado transnacional.
sáb 13 septiembre 2025 10:47 AM
Hernán Bermudez Requena fue detenido en el exclusivo barrio Sarubi-i al norte de Asunción, la capital de Paraguay

A unas horas de la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en la administración de Adán Augusto López Hernández, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a las autoridades de Paraguay, el apoyo institucional para ubicar y capturar al presunto líder de “La Barredora” brazo criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación.

A través de sus redes sociales, la presidenta de México aseguró que la detención de Requena es parte de la estrategia federal de atención a las causas y cero impunidad.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que la detención de Hernán Bermudez Requena fue parte de trabajos de inteligencia de autoridades de ese país y mexicanas y advirtió que no habrá tolerancia al crimen organizado transnacional.

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó el mandatario paraguayo.

La captura de Requena

De acuerdo con autoridades antidrogas y de inteligencia de Paraguay, Hernán Bermudez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, ingresó a ese país en julio de 2025 vía Brasil con el fin de evadirse de la justicia, luego de que la Interpol emitió ficha roja en 192 países para lograr su captura.

Tras diversos seguimientos, el presunto líder de La Barredora fue ubicado en el exclusivo barrio conocido como Sarubi-i, al norte de Asunción, la capital de Paraguay, donde vivía en una lujosa vivienda reforzada con cámaras de seguridad. Al momento de su detención, fueron hallados, un vehículo de alta gama, dinero, joyas y diversos vinos.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Por más de tres décadas, Hernán Bermudez Requena ocupó diversos cargos públicos, muchos de ellos relacionados con la seguridad y fue hasta 2019, durante la administración del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández que fue nombrado secretario de Seguridad de la entidad.

A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Actualmente Hernán Bermudez cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y homicidio.

