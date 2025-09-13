A unas horas de la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en la administración de Adán Augusto López Hernández, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a las autoridades de Paraguay, el apoyo institucional para ubicar y capturar al presunto líder de “La Barredora” brazo criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Sheinbaum agradece apoyo de Paraguay para captura de Hernán Bermúdez Requena
A través de sus redes sociales, la presidenta de México aseguró que la detención de Requena es parte de la estrategia federal de atención a las causas y cero impunidad.
Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. https://t.co/DR6bmSrcvs— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025
Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que la detención de Hernán Bermudez Requena fue parte de trabajos de inteligencia de autoridades de ese país y mexicanas y advirtió que no habrá tolerancia al crimen organizado transnacional.
“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó el mandatario paraguayo.
Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional.— Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025
La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la…
La captura de Requena
De acuerdo con autoridades antidrogas y de inteligencia de Paraguay, Hernán Bermudez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, ingresó a ese país en julio de 2025 vía Brasil con el fin de evadirse de la justicia, luego de que la Interpol emitió ficha roja en 192 países para lograr su captura.
Tras diversos seguimientos, el presunto líder de La Barredora fue ubicado en el exclusivo barrio conocido como Sarubi-i, al norte de Asunción, la capital de Paraguay, donde vivía en una lujosa vivienda reforzada con cámaras de seguridad. Al momento de su detención, fueron hallados, un vehículo de alta gama, dinero, joyas y diversos vinos.
📍#ATENCIÓN— SENAD captura en Paraguay a líder de "La Barredora", brazo del Cartel Jalisco Nueva Generación de México 🇵🇾 🇲🇽— Py Urgente (@py_urgente) September 13, 2025
🚨 La @senad_paraguay, en una operación conjunta con la @sni_paraguay, el @MinPublicoPy y autoridades mexicanas, capturó este sábado a Hernán Bermúdez… pic.twitter.com/EVCIzUOX21
¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?
Por más de tres décadas, Hernán Bermudez Requena ocupó diversos cargos públicos, muchos de ellos relacionados con la seguridad y fue hasta 2019, durante la administración del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández que fue nombrado secretario de Seguridad de la entidad.
A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en violenta disputa.
Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.
Actualmente Hernán Bermudez cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y homicidio.