Sheinbaum agradece apoyo de Paraguay para captura de Hernán Bermúdez Requena

A través de sus redes sociales, la presidenta de México aseguró que la detención de Requena es parte de la estrategia federal de atención a las causas y cero impunidad.

Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. https://t.co/DR6bmSrcvs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que la detención de Hernán Bermudez Requena fue parte de trabajos de inteligencia de autoridades de ese país y mexicanas y advirtió que no habrá tolerancia al crimen organizado transnacional.

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó el mandatario paraguayo.

Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional.



La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la… — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

La captura de Requena

De acuerdo con autoridades antidrogas y de inteligencia de Paraguay, Hernán Bermudez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, ingresó a ese país en julio de 2025 vía Brasil con el fin de evadirse de la justicia, luego de que la Interpol emitió ficha roja en 192 países para lograr su captura.

Tras diversos seguimientos, el presunto líder de La Barredora fue ubicado en el exclusivo barrio conocido como Sarubi-i, al norte de Asunción, la capital de Paraguay, donde vivía en una lujosa vivienda reforzada con cámaras de seguridad. Al momento de su detención, fueron hallados, un vehículo de alta gama, dinero, joyas y diversos vinos.