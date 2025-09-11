Nuevos ministros de la Corte realizan primera sesión entre retrasos y confusiones

El primer asunto resuelto fue promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las tres leyes emitidas por el Congreso de Chihuahua en materia de salud mental.

El caso se resolvió con siete votos y la declaratoria de invalidez de algunas disposiciones por no consultar al sector afectado, pero se “salvaron” las disposiciones que le benefician, un nuevo criterio de la Corte.

Las ministras Lenia Batres y Estela Ríos quedaron en minoría, ya que plantearon no invalidar ninguna de las normas.

Batres indicó que se afecta el derecho sustantivo a la salud, no solo de las personas con enfermedades mentales sino de todo tipo de afecciones. Recordó que en el pasado la Corte invalidó reformas que beneficiaban a comunidades indígenas con el argumento de que no hubo consulta.

Ríos consideró por su parte que el legislativo ya aprobó las leyes y debe respetarse, por lo que la Corte no puede invadir atribuciones.

Sin embargo, tanto Estala Ríos González como Arístides Guerrero desde su primera participación adelantaron la discusión del fondo del asunto, aún cuando no había concluido el debate sobre la procedencia de analizar el caso o descartarlo sin análisis de fondo.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tuvo que intervenir: “Le agradecemos, nos han adelantado ya sus consideraciones sobre el tema de fondo. Yo quisiera que regresemos al tema que estamos debatiendo”.

El Secretario de Acuerdos, Rafael Coello, tuvo ordenar la votación, pues para aprobar el asunto se requería seís votos y no cuatro, que fueron los que coincidieron en primera instancia.

Con la corrección, el ministro presidente invitó a los ministros que estaban parcialmente a favor para que apoyaran la decisión mayoritaria con el fin de resolver.