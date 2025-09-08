Corte "de puertas abiertas" arranca audiencias, pero con vallas y filtros

Las citas para visitar los históricos murales son restringidas y previo registro por internet.

Y los guardias de la Corte, celosos del deber, reclaman “no estorbar” en las rejas que resguardan la puerta principal y que mantienen la fachada y parte de la acera en una especie de corral que protege el edificio de protestas, pero también impide el libre paso de peatones.

La nueva Corte mantiene las vallas afuera de su sede, en el centro histórico, para evitar bloqueos y controlar el acceso de visitantes. (Foto: Carina García)

'¡Que salgan los ministros!'

A las 11:00 horas, una veintena de pobladores de Ecatepec receta a los ministros una ceremonia con danzantes prehispánicos, incienso y copal afuera de la Corte, como la que tuvieron los nuevos integrantes del máximo tribunal el 1 de septiembre antes de asumir el cargo.

Tras la ceremonia comienzan las arengas y los reclamos: “¡Que salgan los ministros, que salgan los ministros!”, “audiencia, audiencia” y “agua por la red, agua por la red”, vociferan.

Poco a poco sube el tono del reclamo: “el primero de junio salimos a dar el voto por un cambio. No para que estuvieran en su escritorio sentados”, suelta la señora Chela Arizmendi al animarse a tomar el megáfono para criticar lo mismo a los ministros que a los gobiernos federal y municipal.

“Ese día nos abrieron las puertas en escuelas y en todos lugares. Entonces, aquí también debe de ser público, para que seamos escuchados todos los ecatepenses. Estamos cansados de que siempre nos ven la cara y que siempre nos ven en mi colonia la Laguna de Chiconautla como botín político", continúa Arizmendi.

En plena temporada de lluvias, la señora reclama que sus casas en Ecatepec están inundadas, que no tienen agua potable, que el drenaje está en malas condiciones, que las escuelas no tienen clases... que ningún gobierno les ayuda.

“Tenemos escuelas sin tener clases, casas inundadas, ayer que estuvo lloviendo hasta las dos, tres de la mañana, estuvimos sacando agua de nuestras casas. El gobierno municipal no nos manda abasto, el gobierno federal no nos manda abasto. El estado de México también nos condiciona", advierte.

“¡Ya basta!”, lanza enérgicamente entre porras, “re-volu-ción, re-volu-ción”.

"¡A huevoo!", le responden otros vecinos.

Vecinos de Ecatepec se manifestaron afuera de la Corte para exigir agua limpia y mejoras a la red de drenaje, para evitar inundaciones. (Foto: Carina García)

La protesta sobre Avenida Pino Suárez es encabezada por la legisladora local del Estado de México, Miriam Silva, quien se presenta como la "diputada del agua" y cuya bandera política es: agua limpia como derecho humano.

Con tres botellas de agua color café y maloliente, Silva evidencia el por qué de la protesta y arenga: “¡agua limpia por la red!, ¡agua limpia para Ecatepec!”.

La higiene forma parte del derecho humano al agua y al saneamiento de los mexiquenses.💧



— Miriam Silva Mata (@miriamsilvamata) September 3, 2025

En su discurso, Silva se lanza contra la autoridad municipal: “Ecatepec está abandonado, la alcaldesa no cumple los amparos (desde enero)”, asegura.

La diputada cuenta que lleva 17 recursos ganados que favorecen a 7,000 habitantes de 54 colonias del municipio.

Por orden judicial desde 2023, afirma, tienen derecho al agua.

Pero sus acompañantes, en su mayoría mujeres, roban cámara con las consignas: “ministros, corruptos" y “revolución, revolución”.