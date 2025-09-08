Programas sociales e infraestructura están garantizados en presupuesto, dice Sheinbaum

Este 8 de septiembre se presentará el Paquete Económico 2026, el segundo de la administración de la primera mujer en la Presidencia.

De acuerdo con la mandataria federal, este Paquete Económico tiene como ejes la disciplina fiscal, el fortalecimiento de la recaudación y la garantía de los programas sociales. Descartó la creación de nuevos impuestos, pues considera que aún hay margen para la recaudación.

“Disminuir todavía más la afectación por las facturas falsas, que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados, aparte del SAT, para evitar que haya estas facturas falsas; además de que ahora pues ya es delito grave la factura falsa”, dijo.

Un segundo elemento que ayudará a incrementar la recaudación, comentó, es la Ley de Aduanas, la cual será presentada también.

“Lo segundo son las aduanas, estas dos acciones nos van a permitir todavía más la evasión fiscal y ya vienen en el presupuesto y se presentan en la ley de aduanas conjuntamente”, agregó.

El martes asistirá a la conferencia matutina el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, para presentar los temas esenciales del Paquete Económico.