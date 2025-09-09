Sheinbaum defiende el aumento de impuestos al refresco es por salud, no por recaudación

De acuerdo con el Proyecto de Ingresos para 2026, se prevén ajustes a impuestos a refrescos, cigarros y apuestas, así como gravámenes a videojuegos violentos. Los ingresos públicos totales para el próximo año se estima que sumarán 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 provendrán del pago de impuestos, es decir, 67% del total estimado.

"Los ingresos tributarios serán la columna vertebral, gracias al combate a la evasión, la digitalización y la modernización del marco fiscal", señaló Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Sobre estos impuestos, la presidenta aclaró que el dinero que se recaude irá a un fondo para la salud de enfermedades relacionadas con el consumo de productos como refrescos o cigarros.

“La recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas”, afirmó.

En el caso de los videojuegos con contenido violento, a los que en el Paquete Económico se propone un IEPS de 8%, afirmó que no buscan prohibirlos, pero sí tomar medidas en contra de la violencia.

“No vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan. Estamos trabajando sobre ello y en una de las reuniones o en uno de los informes de seguridad vamos a hablar”, dijo.