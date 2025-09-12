Martha Pérez asume como nueva comisionada de búsqueda; ofrece diálogo

Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tomó protesta a la abogada veracruzana, a quien le pidió trabajar junto a las familias de las víctimas de desaparición en el país y que no haya impunidad.

“Maestra Martha Lidia Pérez Gumecindo tiene usted hoy en sus manos no solo el nombramiento, suscrito por la primera mujer presidenta de México, sino su confianza y la de las instituciones, y lo más importante, la esperanza de muchas familias de que trabajará sin descanso hasta encontrar a sus seres queridos”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria reconoció que el reto que enfrenta desde este 12 de septiembre Pérez Gumecindo es grande en un país en el que 133,210 personas están reportadas como desaparecidas.

“El reto del encargo es grande, pero, estamos seguros, la sacará adelante, siempre del lado de la verdad y la justicia, escuchando a las familias y trabajando por las víctimas”, destacó.

#Hoy, en nombre de la Presidenta @Claudiashein, tomamos protesta a Martha Lidia Pérez Gumecindo como titular de @Busqueda_MX. Confiamos en que seguirá construyendo el diálogo con las familias y colectivos para trabajar juntos en acciones que nos permitan llegar a la verdad y a la… pic.twitter.com/0prPkal0C1 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 12, 2025

Ofrece diálogo y atención con ética

Después de tomar protesta como la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Pérez ofreció diálogo y atender el problema de desapariciones con ética.

“Asumo este cargo con la convicción de que la búsqueda no es solo una obligación de los entes de gobierno, sino una exigencia social que debemos atender con ética y profesionalismo”, afirmó.

Una de las denuncias de los familiares de personas desaparecidas en México es la indiferencia de los funcionarios. A la extitular de la CNB se le acusó de no escuchar a las familias y tampoco sostener reuniones con ellas.

La tercera mujer en ocupar la titularidad de la CNB adelantó que una de sus primeras acciones como comisionada será elaborar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la institución con el propósito de que los recursos humanos y materiales sean utilizados en la búsqueda e identificación de personas. Además convocará a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.

