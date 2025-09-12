Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Martha Pérez asume como nueva comisionada de búsqueda; ofrece diálogo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tomó protesta a la nueva comisionada, quien dijo tiene un reto grande al frente de las desapariciones del país.
vie 12 septiembre 2025 12:22 PM
comisionada-busqueda
La comisionada nacional de búsqueda, Martha Pérez, tomó protesta este viernes.

Martha Lidia Pérez Gumecindo asumió este viernes el cargo de comisionada nacional de Búsqueda de Personas, responsabilidad desde la que ofreció diálogo y reconoció que deberá ganarse la confianza de las víctimas.

Tras la renuncia de Teresa Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Gobernación inició un proceso para elegir al nuevo comisionado, para el que se inscribieron 76, pero solo 27 cumplieron los requisitos.

Publicidad

Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tomó protesta a la abogada veracruzana, a quien le pidió trabajar junto a las familias de las víctimas de desaparición en el país y que no haya impunidad.

“Maestra Martha Lidia Pérez Gumecindo tiene usted hoy en sus manos no solo el nombramiento, suscrito por la primera mujer presidenta de México, sino su confianza y la de las instituciones, y lo más importante, la esperanza de muchas familias de que trabajará sin descanso hasta encontrar a sus seres queridos”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria reconoció que el reto que enfrenta desde este 12 de septiembre Pérez Gumecindo es grande en un país en el que 133,210 personas están reportadas como desaparecidas.

“El reto del encargo es grande, pero, estamos seguros, la sacará adelante, siempre del lado de la verdad y la justicia, escuchando a las familias y trabajando por las víctimas”, destacó.

Te recomendamos:

AMLO Conferencia Matutina Búsqueda Generalizada
presidencia

Teresa Reyes renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda

Ofrece diálogo y atención con ética

Después de tomar protesta como la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Pérez ofreció diálogo y atender el problema de desapariciones con ética.

“Asumo este cargo con la convicción de que la búsqueda no es solo una obligación de los entes de gobierno, sino una exigencia social que debemos atender con ética y profesionalismo”, afirmó.

Una de las denuncias de los familiares de personas desaparecidas en México es la indiferencia de los funcionarios. A la extitular de la CNB se le acusó de no escuchar a las familias y tampoco sostener reuniones con ellas.

La tercera mujer en ocupar la titularidad de la CNB adelantó que una de sus primeras acciones como comisionada será elaborar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la institución con el propósito de que los recursos humanos y materiales sean utilizados en la búsqueda e identificación de personas. Además convocará a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda.

Publicidad

Una mujer calificada, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el nombramiento de Martha Pérez como comisionada nacional de Búsqueda, los colectivos de familiares de personas desaparecidas estuvieron de acuerdo.

"Ayer se eligió a la titular de la Comisión de Búsqueda después de un largo proceso y a los consejeros. Muchos de los colectivos de búsqueda estuvieron de acuerdo con este nombramiento”, indicó.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria federal aseguró que la nueva comisionada tiene experiencia en el tema de desapariciones, además de ser un perfil calificado.

"Es una mujer muy calificada y que ha estado en este tema desde hace mucho tiempo. Entonces fue un proceso colectivo, digamos, y pues es una profesional quien queda en este lugar", agregó.

¿Quién es la nueva titular?

Durante el proceso de elección de la comisionada, se recibieron 1,155 propuestas y 1,642 comentarios de familias, colectivos, organizaciones y personas expertas, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.

A los perfiles que cumplieron con los requisitos se les realizaron entrevistas durante los primeros días de septiembre y de ahí cinco fueron los que cumplieron con el perfil: Hermilo de Jesús Lares Contreras; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambros, ⁠Martha Lidia Pérez Gumercindo.

La designación de quien ocupara el lugar correspondió a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pérez Gumecindo estudió la maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología y se desempeñó como fiscal Especial en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada en la FGR.

Algunas madres buscadoras celebraron el nombramiento de Martha Lidia Pérez como comisionada.

Publicidad

Tags

Secretaría de Gobernación Claudia Sheinbaum Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad