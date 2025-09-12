Martha Pérez asume como nueva comisionada de búsqueda; ofrece diálogo

Una mujer calificada, asegura Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el nombramiento de Martha Pérez como comisionada nacional de Búsqueda, los colectivos de familiares de personas desaparecidas estuvieron de acuerdo.
"Ayer se eligió a la titular de la Comisión de Búsqueda después de un largo proceso y a los consejeros. Muchos de los colectivos de búsqueda estuvieron de acuerdo con este nombramiento”, indicó.
En su conferencia de prensa matutina de este viernes, la mandataria federal aseguró que la nueva comisionada tiene experiencia en el tema de desapariciones, además de ser un perfil calificado.
"Es una mujer muy calificada y que ha estado en este tema desde hace mucho tiempo. Entonces fue un proceso colectivo, digamos, y pues es una profesional quien queda en este lugar", agregó.
¿Quién es la nueva titular?
Durante el proceso de elección de la comisionada, se recibieron 1,155 propuestas y 1,642 comentarios de familias, colectivos, organizaciones y personas expertas, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.
A los perfiles que cumplieron con los requisitos se les realizaron entrevistas durante los primeros días de septiembre y de ahí cinco fueron los que cumplieron con el perfil: Hermilo de Jesús Lares Contreras; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambros, Martha Lidia Pérez Gumercindo.
La designación de quien ocupara el lugar correspondió a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pérez Gumecindo estudió la maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología y se desempeñó como fiscal Especial en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada en la FGR.
Algunas madres buscadoras celebraron el nombramiento de Martha Lidia Pérez como comisionada.