Acaparan los estados morenistas las obras en el Presupuesto 2026

En la Ciudad de México, gobernada por la morenista Clara Brugada, se realizarán obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como instalación de sistemas de aire acondicionado, mantenimientos de pistas y adquisición de vehículos con sistema de inspección de carga.

En Baja California se plantea la construcción de un Hospital General de Regional con 216 camas en Ensenada, así como la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital en Ensenado; la remodelación de Unidades de Medicina Familiar; tecnificación del Distrito de Riesgo en Río Colorado y la construcción de un sistema de desalación de agua mar. Todo ello en la entidad gobernada por la morenista Marina del Pila Ávila.

En Chiapas también se enlistaron obras y proyectos, como la edificación de un Hospital General de Zona con 144 camas en Tuxtla Gutiérrez, el cual contará con cuatro especialidades que son medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia; también se plantea la modernización del Puerto Chiapas con obras de infraestructura. La entidad es gobernada por el morneista Eduardo Ramírez Aguilar.

Si bien en algunos estados como Guanajuato, Querétaro y Nuevo León se proyecta obras, como construcción de trenes, en otros estados de oposición este tipo de obras no llegarán. En Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos y una de las entidades que Morena busca ganar en 2027, solo se contempla mantenimiento en estructuras de energía eléctrica.

Algo parecido fue en Aguascalientes, gobernado por la panista Tere Jiménez; en la entidad se prevé obras de mantenimiento a estructuras de energía y la construcción de una subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y será 3,311 metros cuadrados al norte del estado; la inversión es por 80.7 millones de pesos.