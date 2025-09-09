Acaparan los estados morenistas las obras en el Presupuesto 2026

Algunos estados de oposición reciben obras
A un año de las elecciones, cuatro estados de la oposición están en la lista de los beneficiados con obras prioritarias de la presidenta Claudia Sheinbaum: Guanajuato, Querétaro, Durango y Nuevo León.
La mayoría de los gobernadores que sus estados fueron favorecidos con obras han respaldado el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En este caso está Durango, entidad que el fin de semana visitó la presidenta. Ahí el mandatario priista Esteban Villegas se declaró “caludista” y señaló: “la queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia y, a pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide”.
En este estado se plantea la construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Durango. Esta presa dipondra de 1,650 litros por segundo. Para ello se plantea entregar 1,600 millones de pesos, que es una tercera parte del costo total.
En Querétaro, gobernado por el PAN y con comicios en 2027, se programa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 construir un Tren que irá de la Ciudad de México a Querétaro, para el cual se establece 10,491 millones de pesos; también se planea restaurar el Río Lerma lo que beneficiará a este estado y realizar proyectos de infraestructura para el suministro de energía eléctrica.
En Guanajuato, donde no habrá elecciones en 2027, también se contempla un tren de Querétaro a Irapuato, el cual se estima que cuente con cinco paradas y que tenga una extensión hasta las ciudades de Silao y León. Para esta obra se proyecta 9.344 millones de pesos. Otra obra que se planea es el comienzo para la construcción de un hospital general en Salamanca.
La entidad es encabezada por la panista Libia Denisse García Muñoz; la mandataria estatal comentó que ha trabajado de manera conjunta con la presidenta en materia de seguridad.
“Podemos no coincidir, podemos venir de distintos partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar, tenemos que gobernar juntas, coordinadas, y ese es el caso de la seguridad, se ha trabajado de manera conjunta y vamos a seguir trabajando para poder seguir bajando los índices delictivos”, dijo la panista.