La Secretaría de Educación Pública (SEP) continua con el calendario escolar que estableció para el ciclo escolar 2025-2026 y que actualmente están cursando el tercer trimestre, en el que está establecido el Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondiente a mayo, por lo que estudiantes disfrutarán de un puente largo.
Alumnos de la SEP tendrán último megapuente de mayo por Consejo Técnico Escolar
¿Qué son los CTE?
La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica, es decir, a nivel preescolar, primaria y secundaria. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.
En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.
Fecha del Consejo Técnico Escolar
El documento oficial determina que el viernes 29 de mayo de 2026 es la fecha correspondiente al penúltimo viernes del CTE, el último corresponde al 26 de junio de 2026.
El fin de clases es el 15 de julio y el taller intensivo para personal docente se llevará a cabo el 16 y 17 de julio de 2026.
Se mantiene el ciclo escolar
En este mismo mes se generó una polémica sobre el posible adelanto del fin del ciclo escolar al 5 de junio por el Mundial de Futbol y la onda de calor; sin embargo, la SEP informó el 11 de mayo lo siguiente:
1. - Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025.
2. Ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio.
3. - El cierre del ciclo escolar no representa sólo la conclusión administrativa de un calendario, sino un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento, evaluación formativa y fortalecimiento de capacidades para la continuidad de las trayectorias educativas, por eso hacemos un llamado a las familias y al magisterio a reforzar las acciones en este fin de ciclo para que alcancemos profundas experiencias de aprendizajes para las y los estudiantes.
4. - Mantener el carácter del CONAEDU como un espacio democrático, plural y de diálogo respetuoso, donde a partir de las diferencias y diversos contextos de nuestro país, se logre la unidad como la gran fortaleza del Sistema Educativo Nacional.
El gobierno Federal mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol .
Aumento salarial a maestros
El 15 de mayo, en la celebración del Día del Maestro, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, anuncio del incremento salarial de 9% a las y los maestros del país, cuyo objetivo es atender las causas justas del gremio magisterial, destacó en el evento
“Ustedes nos entregaron nuestras primeras palabras. Gracias por convertir el aula en el lugar más democrático del país, donde la hija del campesino y el hijo de la obrera comparten el mismo horizonte”, destacó.