Alumnos de la SEP tendrán último megapuente de mayo por Consejo Técnico Escolar

¿Qué son los CTE?

La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica, es decir, a nivel preescolar, primaria y secundaria. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Fecha del Consejo Técnico Escolar

El documento oficial determina que el viernes 29 de mayo de 2026 es la fecha correspondiente al penúltimo viernes del CTE, el último corresponde al 26 de junio de 2026.

El fin de clases es el 15 de julio y el taller intensivo para personal docente se llevará a cabo el 16 y 17 de julio de 2026.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Se mantiene el ciclo escolar

En este mismo mes se generó una polémica sobre el posible adelanto del fin del ciclo escolar al 5 de junio por el Mundial de Futbol y la onda de calor; sin embargo, la SEP informó el 11 de mayo lo siguiente:

1. - Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025.

2. Ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio.