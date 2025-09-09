Monreal: Morena defenderá ‘impuestos saludables’ pese a presión de cabilderos

Sin embargo, los diputados dijeron desconocer el monto que se espera recaudar con esos aumentos, aunque Monreal dijo que esperarán que el secretario de Hacienda comparezca ante la Cámara de Diputados y ofrezca más detalles.

En anticipación al rechazo que puede tener la industria a las propuestas, el líder morenista dijo con que ese tipo de productos afectan la salud pública y se requieren recursos para atenderlos, por lo que Morena respaldará la propuesta.

"Tendremos ya desde hoy o mañana a los grupos de cabilderos. La mayoría legislativa resistirá, porque es conveniente hacerlo”, dijo.

De acuerdo con el documento presentado por Hacienda, se plantea aumentar de 1.64 a 3.08 pesos por litro de bebidas endulzadas.

El mayor incremento sería para los cigarros, pues la tasa de IEPS aumentaría de 160% a 200% y de forma progresiva habría una actualización año con año hasta 2030.

Monreal incluco prmovió una iniciativa de reforma para prohibir la venta de bebidas energetizantes a menores de edad, por lo que asegura que ya hay presiones de cabilderos de la industria para evitar que prospere esa propuesta.

Cuestionado hoy sobre esas presiones, Monreal aseguró que “son normales”.

“(Vamos) a convencerlos que es correcto y conveniente este impuesto saludable, porque con la recaudación que se obtenga de más se crearán fondos para atender enfermedades como la diabetes, hipertensión, o problemas de pulmón o de cáncer provocado por el cigarro”, comentó.