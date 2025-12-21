Publicidad

México

Sheinbaum encabeza recorrido de prueba del Tren Suburbano al AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el servicio al público del tren arrancará durante el primer trimestre de 2026.
dom 21 diciembre 2025 01:57 PM
sheinbaum-aifa
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la Supervisión de Obra del Tren Suburbano Lechería en la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La conexión del Tren Surburbano que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzará a dar servicio durante el primer trimestre de 2026, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo.

La mandataria aseguró que para la temporada de Semana Santa –que será del 29 de marzo al 5 de abril de 2026– el público ya podrá hacer uso del suburbano para llegar al aeropuerto, en Zumpango, Estado de México.

“Hoy hicimos el primer viaje y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo a que va a estar listo en el primer trimestre del 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero”, dijo la presidenta

Indicó que la construcción lleva un avance del 92% con la obra civil ya concluida, sin embargo, comentó que aún falta la construcción de tres puentes peatonales, señalización y pruebas previas a la puesta en operación.

Sheinbaum realizó el primer recorrido por esta obra desde la estación Lechería al AIFA, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Suburbano Lechería-AIFA conectará con el aeropuerto en un recorrido de 23 minutos, aproximadamente, a lo largo de 23.7 kilómetros en los cuales hay seis estaciones intermedias y una terminal aeroportuaria. Llegar desde Buenavista (con la conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán) será posible en unos 43 minutos.

Esto busca facilitar la llegada de pasajeros al AIFA, obra que fue uno de los principales proyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tras su decisión de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, proyecto iniciado durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se estima que la nueva ruta del tren suburbano tenga una demanda inicial promedio de 82,621 pasajeros por día.

