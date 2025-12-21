Sheinbaum encabeza recorrido de prueba del Tren Suburbano al AIFA

“Hoy hicimos el primer viaje y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo a que va a estar listo en el primer trimestre del 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero”, dijo la presidenta

Indicó que la construcción lleva un avance del 92% con la obra civil ya concluida, sin embargo, comentó que aún falta la construcción de tres puentes peatonales, señalización y pruebas previas a la puesta en operación.

Sheinbaum realizó el primer recorrido por esta obra desde la estación Lechería al AIFA, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Suburbano Lechería-AIFA conectará con el aeropuerto en un recorrido de 23 minutos, aproximadamente, a lo largo de 23.7 kilómetros en los cuales hay seis estaciones intermedias y una terminal aeroportuaria. Llegar desde Buenavista (con la conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán) será posible en unos 43 minutos.

Esto busca facilitar la llegada de pasajeros al AIFA, obra que fue uno de los principales proyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tras su decisión de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, proyecto iniciado durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se estima que la nueva ruta del tren suburbano tenga una demanda inicial promedio de 82,621 pasajeros por día.