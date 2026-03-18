Harfuch se reúne con director de FBI en EU; ''reafirmamos el respeto a nuestra soberanía'', dice

En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con… pic.twitter.com/HIJqhLlsHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2026

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que, ''nos guste o no'', los cárteles de la droga gobiernan a su vecino del sur.

"Ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere'', señaló ante medios de comunicación.

''Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso", añadió.

En ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la colaboración en materia de seguridad entre las administraciones de México y Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La SRE dijo que se actúa de forma conjunta siempre ''con base en los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación''.

La SRE recordó que el intercambio de información e inteligencia entre ambas naciones ha llevado recientemente a operativos exitosos en contra de generadores de violencia como el de Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', el pasado 22 de febrero, así como la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

También recordó que esta semana se aseguraron en Colima más de 270 kilos de fentanilo, equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis que ya no podrán llegar a las calles.

''Las operaciones en contra del crimen organizado transnacional en México se planean y llevan a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas'', indicó la autoridad.

''Se mantiene una estrecha colaboración con agencias de seguridad estadounidenses de conformidad con el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley'', agregó.

La SRE dijo que Gobierno de México actúa con firmeza con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes en contra de la delincuencia organizada y la impunidad.

''La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial'', explicó.

La presidenta de México ha admitido públicamente que Trump le ha ofrecido varias veces enviar tropas para combatir a los cárteles.

Hace dos semanas, durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas sobre la situación de seguridad en México y anunció la creación de una nueva alianza militar regional destinada a combatir a los cárteles.

Frente a líderes de América Latina, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México''.

''Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, añadió.

Donald Trump ha dicho que podría atacar en tierra a los cárteles de la droga.