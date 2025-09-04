La SEP realizará una jornada en contra del abuso sexual infantil por primera vez

Su realización responde a la orden de un juez. En 2021 se llevó a cabo un juicio por el abuso sexual cometido en el Jardín de Niños “Marcelino Champagnat” en contra de 17 niños de entre tres y cinco años. Además de condenar al principal agresor de los menores, un funcionario público de la SEP en la Ciudad de México, el juez emitió otras medidas de reparación que eviten más casos.

Este ciclo escolar se cumplirá el mandato de implementar la jornada nacional en contra del abuso sexual y el maltrato infantil. La SEP también ofreció una disculpa pública y debe difundir materiales de prevención, capacitar al personal educativo en la materia y establecer políticas públicas que garanticen espacios escolares seguros.

Prevención del abuso sexual

Antes del inicio de la jornada, 14 organizaciones civiles que defienden los derechos de las infancias compilaron una serie de recursos para prevenir el abuso sexual y el maltrato infantil.

Pusieron el catálogo a disposición de tutores y docentes para que tengan herramientas adicionales sobre la problemática que afecta a miles de menores, aunque apenas se denuncia el 5% de los casos.

La asociación Alumbra, que trabaja en contra del abuso sexual infantil, estima que cada día se abren 98 carpetas de investigación en México por violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. También calcula que, entre 2019 y 2023, alrededor de 27 infancias llegaron todos los días a unidades de salud por violencia sexual.

“Está ocurriendo en las escuelas, es un problema continuo, grave y al que debemos ponerle atención”, advirtió Valeria González, coordinadora de Vinculación e Incidencia de Alumbra, en una conferencia de prensa.