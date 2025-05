Harfuch presume avances; admite que problema de seguridad no está resuelto

Antes de comparecer ante senadores, el secretario defendió que en la administración de Claudia Sheinbaum no solo han disminuido los homicidios, sino que las fuerzas federales suman más de 18 mil detenidos y se han desarticulado a grupos delictivos.

“El hecho de que hay resultados no quiere decir que el problema este resuelto. Cuando nosotros mencionamos los resultados es porque la ciudadanía tiene que saber cómo han disminuido los homicidios en el país, cuánta gente estamos deteniendo”, mencionó al llegar a la Cámara alta.

Además, el funcionario recordó que siete estados del país concentran 50% de los homicidios, por lo que, aseguró, están trabajando "cada día más”.

Al hablar sobre las extradiciones de personajes del crimen organizado a Estados Unidos, comentó que es un trabajo continuo que encabeza la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no dio cifras.

“De hecho, de las extradiciones no han parado. Las extradiciones son de manera continua, encabezadas por la Fiscalía General de la República, y las extradiciones continúan. Obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya habido extradiciones”, comentó.

Se contempla que, por la tarde, el Senado discuta y vote la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030,

A principios de abril, la Cámara de Senadores recibió la Estrategia Nacional, instrumento del gobierno de México que contiene y desarrolla los ejes, objetivos, líneas y acciones estratégicas para garantizar la seguridad y la paz social de las y los mexicanos.

Lo anterior, en cumplimiento a la obligación contemplada en el artículo 69, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha estrategia, que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, articula cuatro ejes rectores: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

Estos cuatro ejes guiarán los planes, las políticas, los programas, las estrategias y acciones enfocadas a lograr un México con justicia, libre de violencia y de delincuencia.