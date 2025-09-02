Órgano de Administración Judicial es conformado (también) por cercanos a Morena

La presidencia del Órgano recae en Néstor Vargas Solano, quien fue nombrado por Sheinbaum. Fue designado en ese puesto -para un periodo de dos años- conforme a un proceso de insaculación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los integrantes morenistas

Uno de los integrantes es José Alberto Gallegos Ramírez, quien ocupó diversos cargos en los gobiernos federales de Morena y fue colaborador del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Gallegos fue coordinador General de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); después fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En la presidencia de Claudia Sheinbaum se desempeñó como director de Administración y Finanzas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Al tomar posesión, José Alberto Gallegos Ramírez se comprometió a actuar con "sentido de transparencia". (José Alberto Gallegos Ramírez/LinkedIn)

Catalina Ramírez Hernández fue consejera nacional de Pueblos Indígenas en Hidalgo y docente en la Escuela Superior de Huejutla, la cual pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Además, fue candidata de Morena a la presidencia de Huejutla y diputada suplente de la morenista, Doralicia Martínez. Es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Catalina Ramírez Hernández afirmó que su nueva encomienda exige trabajar con un profundo respeto a la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas. (Canal Doce Huejutla/Facebook)

La tercera integrante que nombró la SCJN es Lorena Josefina Pérez Romo, quien es magistrada de circuito, pero fue candidata a ministra en las lecciones del 1 de junio y no ganó.

También participó como jurado en diversos concursos durante la administración de Arturo Zaldívar en la Corte y ha manifestado su cercanía con el ministro en retiro.

Lorena Josefina Pérez Romo sostuvo que México tiene la oportunidad histórica de consolidar el Poder Judicial y hacerlo más humanista y cercano al pueblo. (Lorena Romo/Facebook)

El Senado nombró a Surit Berenice Romero. Ella fue subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y titular de este órgano entre 2018 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, en 2023 fue propuesta por el exmandatario para ser magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Surit Berenice Romero tiene la encomienda de administrar y gestionar adecuadamente los recursos, el personal y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. (Moisés Pablo//Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Néstor Vargas Solano, quien es cercano a la mandataria federal.

De 2015 a 2016 fue su asesor cuando Sheinbaum se desempeñó como delegada en Tlalpan.

En 2018 fue su coordinador de asesores y después su consejero jurídico cuando ella fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Su último puesto fue como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobernación.

Vargas Solano –quien estudió Derecho- fue denunciado por acoso y abuso sexual por la abogada Tania Castillo.

Néstor Vargas aseguró que la instalación del Órgano de Administración marca el inicio de una era de transformación profunda, aunque reconoció que su puesto requiere visión, ética y claridad. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) fue instalado las primeras horas de este 2 de septiembre como la instancia responsable de garantizar la operación eficiente y transparente de los recursos de los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Durante la sesión de instalación, en la Suprema Corte, sus integrantes se comprometieron a realizar su labor de forma transparente y eficiente.

En su mensaje, Vargas Solano aseguró que la instalación del Órgano marca el inicio de una nueva era institucional y reafirmó el compromiso con la transformación profunda del Poder Judicial.

Este momento, afirmó, exige visión ética, claridad y vocación de servicio para convertir la justicia en una realidad cotidiana.

“Este órgano nace con una misión clara: garantizar que la administración de los órganos jurisdiccionales permita que la justicia sea accesible, transparente, eficiente y profundamente humana. No habrá más privilegios, opacidad ni indiferencia”, sostuvo.

Cercanos a Morena o que pertenecen al partido no solo tendrán el control del Órgano de Administración Judicial, también el Tribunal de Disciplina Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.