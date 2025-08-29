De símbolo nacional a especie en crisis: la población de la ballena gris se desploma en México

Urbán, quien lleva casi dos décadas monitoreando a estos gigantes en la Laguna San Ignacio, localizada en el municipio de Mulegé, comentó que desde 2019 se reportó un incremento en el número de ejemplares muertos o en malas condiciones físicas a lo largo de su ruta migratoria, que va desde los mares de Chukchi y Bering, en Alaska, hasta las lagunas costeras de Baja California Sur.

Ese año, detalló, EU declaró oficialmente un “evento de mortalidad inusual” de la especie, lo que permitió destinar recursos para su atención e investigación, y aunque en 2022 se dio por concluida la alarma tras una aparente estabilización de la población, la tendencia recrudeció en los últimos dos años.

Francisco Gómez Díaz, director del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar en Baja California Sur, coincidió que la tendencia poblacional por la que atraviesa la ballena gris es alarmante.

“De 2019 a la fecha ha habido un decremento de 40% en la población. Estamos hablando de que, si antes había alrededor de 25,000 ejemplares, ahora tenemos cerca de 15,000. Es un cambio drástico que refleja directamente los efectos del cambio climático”, apuntó.

Hace un par de semanas, los biólogos James D. Darling (Pacific Wildlife Foundation), Steven L. Swartz (Gray Whale Research in Mexico) y Jorge Urbán alertaron en una carta pública que las ballenas grises del Pacífico Norte Oriental disminuyeron a cerca de 13,000 ejemplares, menos de la mitad de los 27,000 de hace 10 años.

Los investigadores destacaron que los varamientos de ballenas muertas, la desnutrición y la baja tasa reproductiva reflejan un estrés extremo en la especie.

“La causa más probable de esta crisis es el cambio a gran escala en el ecosistema del Ártico, donde las ballenas se alimentan durante el verano. La reducción en la disponibilidad de presas, asociada al cambio climático, impide que acumulen la energía necesaria para sobrevivir y reproducirse”, señalaron los científicos.

Durante la migración de 2024, explicaron, el número estimado de hembras con crías fue de 217 parejas, cifra que disminuyó a solo 85 en 2025. Entre 2019 y 2025, al menos 909 ballenas aparecieron muertas a lo largo de la costa del Pacífico, desde Alaska hasta Baja California Sur.

Gómez Díaz detalló que el deshielo en el Ártico redujo la disponibilidad de alimento para esta especie, lo que las hace más vulnerables.

“Al no formarse la capa de hielo, no se desarrollan las algas que caen al fondo marino y alimentan a los pequeños crustáceos de los que depende la ballena gris. Con menos presas, las ballenas se desnutren, viajan debilitadas y se vuelven más susceptibles a morir, no solo por inanición, sino también por enfermedades”, dijo.