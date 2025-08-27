Fernández Noroña, el político que no se aleja de la polémica

¿Quién es Gerardo Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960 en la Ciudad de México (CDMX). Actualmente tiene 65 años. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

"Siendo joven viajé a Estados Unidos en busca de trabajo, durante los meses que estuve allá fui ayudante de albañil. Poco antes de terminar de estudiar la licenciatura, tuve que empezar a trabajar para aportar económicamente en casa", detalló ante el INE al dar a conocer parte de su vida profesional.

Entre los oficios que ejerció se encuentran el de taxista, profesor de preparatoria y librero. Se integró al Partido Mexicano Socialista (PMS) en 1988, con candidaturas a cargos de elección popular y participación en el Frente Democrático Nacional (FDN). Un año después, junto a demás políticos, fue parte de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde permaneció hasta 2008.

En 2009 se incorporó al Partido del Trabajo (PT), partido con el que ha sido diputado federal en tres legislaturas: LXI (2009-2012), LXIV (2018-2021) y LXV (2021-2023). El 1 de septiembre de 2024, la bancada de Morena lo designó presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Disculpas públicas por violencia de género

El 4 de octubre de 2019 durante un acto en el Congreso de Tlaxcala, Fernández Noroña incurrió en violencia política de género contra la diputada Adriana Dávila Fernández (PAN), por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una sanción que incluyó tomar cursos de sensibilización y emitir una disculpa pública.

"Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", expresó.

La disculpa llegó hasta enero de 2025, aunque Adriana Dávila Fernández lamentó que el legislador insistiera en los señalamientos sin presentar pruebas.

Se niega a usar cubrebocas durante pandemia

En plena pandemia, durante una sesión en el Instituto Nacional Electoral (INE), el entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova, le solicitó que se pusiera cubrebocas como parte de los protocolos que se seguían por la pandemia de Covid-19; sin embargo, el entonces diputado argumentó que querían “amordazarlo” y que no se lo pondría.

Sus eternos enfrentamientos con Lilly Téllez

Noroña y Lilly Téllez se confrontaron el 15 de mayo de 2025 en el Senado de la República cuando la primera le reclamó por el viaje que Estrasburgo, Francia, argumentando que dicha visita no representó ningún beneficio para México, además de que no es congruente con la austeridad que Morena afirma tener.

“No quiere rendir cuentas, viaja de lujo y no le responde al pueblo de México. Lo emplazo a que explique en qué se gastó el dinero. Usted tiene que rendir cuentas por ese viaje. La vida de Noroña es totalmente diferente a la austeridad”, expresó la legisladora panista.

En las sesiones en el Senado son constantes los momentos en que ambos legisladores se alcen la voz, en medio de acusaciones de corrupción y respetar el orden al tomar la palabra en la Cámara Alta. El más reciente ocurrió también este miércoles 27 de agosto, previo al altercado que sostuvo Noroña con el dirigente nacional del PRI, "Alito" Moreno.

Lilly sacó de quicio a Noroña, no importa cuando lean esto pic.twitter.com/oeGPr7zx4I — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) August 27, 2025

Agresiones físicas en el Senado

Noroña sostuvo que no hubo confrontación con Alejandro Moreno, sino éste fue quien lo golpeó junto con otros priistas, como el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez y Pablo Ángulo, y aseguró que esta agresión fue planeada.

“¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe. Me dio de rozón, me dio de golpes en los brazos. Me dijo: ‘te voy a partir la madre, te voy a matar’. Ese es el senador de la república”, declaró en conferencia de prensa.