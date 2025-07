Delia Quiroa, de buscadora a jueza federal: "Llego a hacer el bien común"

Labores de búsqueda y activismo

El hermano de Delia, Roberto Quiroa, fue secuestrado tres veces: una en febrero de 2013; la segunda en septiembre de 2013, y la última, junto a su madre, en marzo de 2014.

Las dos primeras veces su familia pagó rescate para que fuera liberado, pero en la tercera ya no pudieron hacerlo porque no tenía recursos; a quien sí soltaron fue a su madre, María Isela Valdez.

“No teníamos ya ni dinero ni nada que pagarles; no se pudo pagar. Fuimos a denunciar a la SEIDO a pedirles que nos ayudaran a buscarlo de forma inmediata, (pero) eso no se hizo. No pudimos rescatarlo y pues desde el 10 de marzo (de 2014) los secuestradores dejaron de comunicarse para pedir dinero. Ya de ahí no supimos nada de él”, cuenta Delia.

“Yo no sé por qué le hicieron eso, él no estaba enemistado con nadie. Todavía no puedo entender”, lamenta sobre el secuestro que se le atribuye a una célula del Cártel del Golfo en Tamaulipas.

La desaparición de su hermano la hizo cambiar de carrera; aunque ella ya estaba a apunto de graduarse en Ingeniería Mecatrónica decidió cambiar de profesión y estudiar Derecho, con el fin de entender el sistema de justicia y continuar con la búsqueda de su hermano mayor.

“Nosotros ni idea teníamos de lo que era un proceso legal, nunca habíamos tenido problemas de ese tipo. Para empezar pues no entendíamos lo que las autoridades a veces nos decían o qué era lo que lo que requerían y es por lo que yo cambié de carrera. Ya en Derecho pude entender un poco mejor cómo funcionan los procesos legales ante la fiscalía”, menciona.

Delia Quiroa formó entonces un grupo que se dedica a buscar a personas desparecidas en Tamaulipas, cuyo nombre lleva la última fecha que fue visto Roberto: “Colectivo 10 de marzo”.

Junto con su madre María Isela Valdez ha intentado de todo para encontrarlo. En 2019, la segunda se arrodilló ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que le ayudara a encontrar a su hijo Roberto.

"Tengo mucho miedo, pero tengo que buscar a mi hijo", le dijo al Mandatario. Ya no puedo", se le escuchó decir al mandatario, quien le ayudó a incorporarse y la encaminó de regreso a su lugar, en la primera fila del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El 24 de junio de 2019, durante un informe del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, María Isela Valdez, madre de Delia y Roberto Quiroa, se arrodilló ante AMLO para pedir su ayuda para encontrara su hijo desaparecido. (FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM)

En 2023, la próxima jueza pidió tregua a 10 cárteles para continuar con la búsqueda de desaparecidos; también les planteó cesar los conflictos armados y respeto para sepultar a las personas fallecidas.

A 11 años de que su hermano despareció, Delia ha perdido la esperanza de encontrarlo vivo, pero pide que le digan dónde están sus restos.