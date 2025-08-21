Morena busca combatir escándalos con estrategia de información

“La estrategia que vamos a diseñar es mucho recorrido en territorio y también vamos a acercarnos a las comunidades y a buscar como nos convertimos en gestores sociales de las grandes necesidades de la población”, dijo el diputado.

En una conferencia que dio desde Querétaro, Ricardo Monreal comentó que parte de la estrategia es que haya “mucho territorio” y reforzar la política social del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“La indicación que tienen los compañeros es que nos acerquemos a la población, que informemos lo que estamos haciendo y que actuemos como gestores sociales permanentes para recuperar la confianza o mantener la confianza”, mencionó.

Esto es parecido a las declaraciones de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien añadió -desde el podcast “La Moreniza”- una de tarea a los más de 70 mil comités seccionales que construye el partido por todo el país, y es que desde redes sociales lo integrantes de estos grupos hablen sobre lo que hace el partido con el fin de “contrarrestar las mentiras” que, aseguró, se dice sobre la Cuarta Transformación.

“Una tarea adicional de los comités, por supuesto, tiene que ver con el tema territorial, pero no vamos a dejar de desaprovechar esta oportunidad organizativa también para que los propios comités tengan sus redes sociales y ayuden en esta manipulación mediática de la derecha”, dijo.

Hasta el momento, Morena lleva construidos más de 6 mil comités seccionales, los cuales promoverán al partido por todo el país rumbo a las lecciones de 2027, cuando se elijan a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Promover la participación de la militancia en su comunidad. Difundir las actividades, programas y “logros” de la Cuarta Transformación. Impulsar las acciones de afiliación. Promoción y defensa del voto y distribución del periódico Regeneración Participar en los procesos internos del partido; es decir, estas personas harán el trabajo territorial de Morena.

Esto se da después de que fueron exhibidos los viajes al extranjero y compras en Gucci y Cartier de legisladores e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y secretarios de Estado, como Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán, Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña y Enrique Vázquez.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, fue fotografiado en el restaurante “Flor y Nata” del hotel Rosewood Villa Magna, en España.

El legislador explicó que voló a Madrid para festejar su 40 aniversario de bodas. Sin embargo, su viaje coincidió con una presunta fiesta que dio el legislador Pedro Haces en la capital española.

“Estuvimos ahí desayunando, dos días en Madrid, porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso y vacaciones no solo porque teníamos varios años sin salir, sino porque cumplimos 40 años de casados”, explicó Ricardo Monreal en un video tras se exhibido en dicho restaurante.

Otro legislador que estuvo por Europa fue el diputado Enrique Vázquez, quien fue capturado en un exclusivo club nocturno llamado “Lío”, en Ibiza, donde la entrada cuesta alrededor de 7,00 mil pesos y una botella puede valer hasta 1.5 millones de pesos.

No solo hubieron viajes al extranjero entre los integrantes de la llamada Cuarta Transformación, también compras. Los diputados Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barreras han gastado más de 5 millones de pesos en lentes, zapatos, bolsas, mochilas, joyería y accesos a fiestas exclusivas.

El periodista Jorge García Orozco documentó los objetos que porta la legisladora y su esposo, que van desde joyas de la marca Cartier y Tiffany que cuestan 1 millón de pesos hasta lentes Gucci y Versace de más de 10,000 pesos, y hasta acceso a una fiesta VIP de la Fórmula 1, donde cada boleto salí en 170,000 pesos .