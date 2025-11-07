“¡Fuera Bedolla!”, clama Uruapan; Grecia Quiroz: “Sombrero castigará con el voto”

"¡Grecia no estás sola!", gritaron los pobladores. "¡Fuera Bedolla, fuera Bedolla!", corearon. Videos que circulan en redes sociales muestran que la manifestación logró reunir a cientos en las principales avenidas y plazas de Uruapan.

Carlos Manzo fue atacado a tiros el sábado 1 de enero cuando encabezaba un evento por el Día de Muertos. Aunque equipos de emergencia intentaron reanimarlo, perdió la vida en el lugar. Su agresor, un menor de edad, fue abatido en la escena.

Manzo formó parte en su momento de Morena, pero decidió tomar otro camino con su Movimiento del Sombrero y contender por la alcaldía de forma independiente. Así ganó en el 2024.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo, rindió protesta esta misma semana como alcaldesa sustituta en el Congreso de Michoacán. Antes se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

En el Centro de Uruapan, frente a los cientos de manifestantes, Quiroz aseguró que no fue a Palacio Nacional a doblar las manos, sino a exigir justicia.

Grecia Quiroz García, nueva alcaldesa de Uruapan y esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, tomó la palabra durante la marcha por la paz en Michoacán y se posicionó al respecto



🗣️"Tendrían que venir a matarnos a todos para que esta lucha deje de caminar en las calles"… pic.twitter.com/5onTYFBPpa — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) November 7, 2025

"Exigir que volvieran a ver a nuestro municipio... fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en donde se encuentran'', dijo Quiroz en el evento.

La alcandesa sustituta aseguró que pidió a Ejecutivo federal que apoyen a Urupan para deshacerse de las extorsiones, las cuales son aplicadas por parte de criminales a transportistas, aguacateros, comerciantes...

"Vamos a seguir el legado de Carlos Manzo, y sabemos que él hablaba fuerte y claro, y vamos a seguir bajo esta firme condición, ténganlo por seguro", expresó Quiroz.

La viuda de Manzo aseguró que para frenar al Movimiento del Sombrero, los criminales tendrían que matar a todos sus integrantes.

"Tendrían que matarnos a todos los que estamos aquí para que esta lucha deje de caminar en las calles. No vamos a permitir que nadie vuelva a pisotear a los uruapenses, ni que ensangrenten más esta tierra", expresó.

"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo", aseguró.

En el 2027, Michoacán renovará su gubernatura, tras el mandato de Ramírez Bedolla.