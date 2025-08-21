El analista y académico Genaro Lozano informó que se alejará temporalmente de la red social “X” tras ser nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en Italia.
“Me voy a desconectar un rato de esta red para concentrarme en trabajar”, escribió el también activista en favor de la comunidad LGBT, lo que generó muestras de apoyo de sus seguidores, así como críticas de usuarios que no comparten sus ideas.
Este miércoles 20 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo ratificó como embajador de México en la República Italiana, lo que desató una oleada de críticas hacia su persona. Un día después, anunció que se alejaría de la red en la que, hasta hace unas semanas, era muy activo.
En su despedida temporal de la red, rechazó los comentarios en su contra por su designación y señaló que está preparado para asumir su nueva responsabilidad en la diplomacia mexicana.
Publicidad
Lozano llama a no rendirse a la comunidad LGBT
Lozano expresó su apoyo a la comunidad LGBT y llamó a no dejarse vencer por la discriminación. “Mucha gente LGBT me ha escrito con preocupación por tanto odio, tanto mensaje de quienes piensan que un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans o no binaria no merece la felicidad ni un cargo por el que ha trabajado toda su vida”, señaló.
En un mensaje dirigido a esas personas, enfatizó que “somos orgullosamente mexicanas y mexicanos, de un país que orgullosamente reconoce nuestros derechos, nuestros amores, nuestras identidades”.
Reconoció que aún hay desafíos, pero destacó que “tenemos en la presidenta Sheinbaum una aliada y desde el 2018 hemos avanzado como nunca antes”. El analista alentó a la comunidad a mantenerse firme: “Que nadie te diga que no puedes por ser LGBT.
“Que no te detenga el odio. Que nadie te menosprecie nunca por ser quien eres. Nuestros cuerpos son bellos. Nuestros amores dignos. Lucha siempre por lo que quieres y defiende en lo que piensas. Hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, sea la costumbre”.
Finalmente, el académico reafirmó su orgullo por México como un país inclusivo: “Somos orgullosamente del país más bello del mundo: México, el país de todas, todos y todes”.
¿Qué experiencia tiene Genaro Lozano?
Genaro Lozano, futuro embajador de México en Italia, es académico, analista y activista. Estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York. Desde 2007 es profesor en la Universidad Iberoamericana y anteriormente enseñó en el ITAM.
Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), y recientemente dejó su cargo como consejero ciudadano honorario en la CDHCM tras su ratificación.
En medios y publicaciones, ha sido editor de Foreign Affairs Latinoamérica, columnista de Reforma, conductor de Hora 21 en ForoTV y panelista en Tercer Grado. Es coautor de libros sobre política, derechos humanos y género, y sus textos han aparecido en medios internacionales como The Washington Post y La Nación.
Además, mantiene un activismo constante: es cofundador de la Coalición Mexicana LGBT, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y defensor de los derechos humanos y de los animales no humanos.
Aunque Lozano ya fue nombrado por la presidenta Sheinbaum y ratificado por el Senado, debe recibir el beneplácito del presidente italiano, Sergio Mattarella, y entregar sus cartas credenciales para asumir formalmente sus funciones en Roma.