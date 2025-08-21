El periodista Genaro Lozano fue ratificado como embajador de México en Italia. La Comisión Permanente del Senado también ratificó a Francisco de la Torre Galindo como embajador en Indonesia. (Foto: Senado)

Lozano llama a no rendirse a la comunidad LGBT

Lozano expresó su apoyo a la comunidad LGBT y llamó a no dejarse vencer por la discriminación. “Mucha gente LGBT me ha escrito con preocupación por tanto odio, tanto mensaje de quienes piensan que un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans o no binaria no merece la felicidad ni un cargo por el que ha trabajado toda su vida”, señaló.

En un mensaje dirigido a esas personas, enfatizó que “somos orgullosamente mexicanas y mexicanos, de un país que orgullosamente reconoce nuestros derechos, nuestros amores, nuestras identidades”.

Reconoció que aún hay desafíos, pero destacó que “tenemos en la presidenta Sheinbaum una aliada y desde el 2018 hemos avanzado como nunca antes”. El analista alentó a la comunidad a mantenerse firme: “Que nadie te diga que no puedes por ser LGBT.

“Que no te detenga el odio. Que nadie te menosprecie nunca por ser quien eres. Nuestros cuerpos son bellos. Nuestros amores dignos. Lucha siempre por lo que quieres y defiende en lo que piensas. Hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, sea la costumbre”.

Finalmente, el académico reafirmó su orgullo por México como un país inclusivo: “Somos orgullosamente del país más bello del mundo: México, el país de todas, todos y todes”.

¿Qué experiencia tiene Genaro Lozano?

Genaro Lozano, futuro embajador de México en Italia, es académico, analista y activista. Estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York. Desde 2007 es profesor en la Universidad Iberoamericana y anteriormente enseñó en el ITAM.

Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), y recientemente dejó su cargo como consejero ciudadano honorario en la CDHCM tras su ratificación.

En medios y publicaciones, ha sido editor de Foreign Affairs Latinoamérica, columnista de Reforma, conductor de Hora 21 en ForoTV y panelista en Tercer Grado. Es coautor de libros sobre política, derechos humanos y género, y sus textos han aparecido en medios internacionales como The Washington Post y La Nación.

Además, mantiene un activismo constante: es cofundador de la Coalición Mexicana LGBT, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y defensor de los derechos humanos y de los animales no humanos.

Aunque Lozano ya fue nombrado por la presidenta Sheinbaum y ratificado por el Senado, debe recibir el beneplácito del presidente italiano, Sergio Mattarella, y entregar sus cartas credenciales para asumir formalmente sus funciones en Roma.