¿Quién es Genaro Lozano, propuesto por Claudia Sheinbaum como embajador en Italia?

Es conocido por su participación en noticieros y en la mesa de análisis Tercer Grado de Televisa, así como por su extinta columna en el diario Reforma. También se ha destacado como un firme defensor de los derechos de la comunidad LGBT.

En los últimos meses, ha mostrado en redes sociales su abierto respaldo al gobierno de Sheinbaum Pardo, principalmente al compartir logros y publicaciones a favor de la llamada Cuarta Transformación.

Lozano agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por "la oportunidad de servir al pueblo" por medio de su cuenta de X:

"Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta @Claudiashein por la oportunidad de servir al pueblo de México. De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos".

¿Quién es Genaro Lozano?

De acuerdo con su perfil público en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y cursó la maestría y el doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York. Desde 2007 es profesor en la Universidad Iberoamericana y, anteriormente, impartió clases en el ITAM.

En el ámbito académico, fue editor de Foreign Affairs Latinoamérica, ha impartido conferencias en universidades como Harvard, Columbia y la UNAM, y es coautor de una docena de libros sobre política, derechos humanos y género, entre ellos Same-Sex Marriage in Latin America y Twitter y el cambio político en México.

Su trabajo en medios lo ha hecho ampliamente reconocido. Ha sido columnista de Reforma, conductor de Hora 21 en ForoTV, panelista en Tercer Grado y anfitrión de la revista nocturna Antes de Acostarnos en N+Media. Sus textos también han sido publicados en medios internacionales como The Washington Post, La Nación de Argentina y El Comercio de Perú.

Más allá de la academia y los medios, Lozano ha mantenido un activismo constante. Forma parte del Consejo de GIRE, es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, cofundador de la Coalición Mexicana LGBT y defensor de los derechos humanos, incluidos los de los animales no humanos.

¿Qué necesita para ser embajador en Italia?

Para convertirse en embajador de México en Italia, Lozano debe cumplir con un proceso legislativo y diplomático.

Este miércoles 20 de agosto, su nombramiento será discutido en la Primera Comisión de Asuntos Políticos y Relaciones Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se revisará la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo designa como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Italiana.

Si avanza en esa instancia, la designación deberá ser ratificada por el pleno del Senado de la República, que tiene la facultad exclusiva de aprobar o rechazar los nombramientos diplomáticos del Ejecutivo Federal.

Tras la ratificación, el Gobierno de Italia debe otorgar su beneplácito y recibir las cartas credenciales que acreditan formalmente al representante mexicano. Solo después de este protocolo, que incluye la aceptación oficial por parte del presidente italiano Sergio Mattarella, Lozano podrá asumir plenamente sus funciones diplomáticas en Roma.