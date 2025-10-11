Publicidad

México

Las víctimas mortales por las fuertes lluvias aumentan a 41

En la reunión con la presidenta Sheinbaum, los gobernadores de los estados más afectados urgieron a redoblar esfuerzos para abrir los caminos y llegar a las localidades incomunicadas.
sáb 11 octubre 2025 06:11 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa con gobernadores la atención a los damnificados por las fuertes lluvias
La presidenta Claudia Sheinbaum evaluó con gobernadores la atención a los damnificados por las inundaciones. (Foto: Presidencia de México)

Cuarenta y un personas han fallecido a causa de las fuertes lluvias e inundaciones que en las últimas horas provocaron afectaciones en cinco estados del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil actualizó la cifra tras sostener una reunión de evaluación de los daños y las acciones de atención con la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores de las entidades federativas afectadas.

Hidalgo es el estado con más víctimas mortales, al sumar 16; seguido de Veracruz, que ha reportado 15 personas fallecidas. En Puebla se notificaron nueve decesos y uno más en Querétaro.

Además, 27 personas están desaparecidas y las autoridades continúan con su búsqueda.

Tras el encuentro, la presidenta Sheinbaum aseguró que están desplegados integrantes de las Fuerzas Armadas y equipos del gobierno federal para auxiliar a los damnificados. A las siete de la noche tendrá una segunda reunión para evaluar los avances en la atención a la población.

"Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada", declaró en un mensaje a través de redes sociales.

Durante la reunión virtual, los gobernadores urgieron apoyo al gobierno federal para abrir los caminos bloqueados por los daños y así poder llevar los apoyos a las comunidades que se mantienen incomunicadas.

Según el informe de Protección Civil, 1,506 kilómetros de carreteras, de los cinco estados más dañados, resultaron con afectaciones y ya se han rehabilitado 664 kilómetros. Otros 392 se encuentran en atención, con 122 maquinarias y 245 elementos, y 112 permanecen interrumpidos.

Los municipios de Veracruz con los mayores daños son Álamo, Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

Mientras que en Puebla se identificaron afectaciones en 37 municipios, además de en cinco ayuntamientos de San Luis Potosí, siete de Querétaro y 13 de Hidalgo.

En los cinco estados, más de 320,300 personas perdieron el acceso a la luz eléctrica, aunque al momento ya se restableció el servicio para el 75% de los casos.

Para el apoyo a los damnificados se activó el Plan DN-III-E y se desplegaron 5,400 elementos de las Fuerzas Armadas, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí. También se distribuirán 9,968 despensas 117,000 litros de agua embotellada.

