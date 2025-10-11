Las víctimas mortales por las fuertes lluvias aumentan a 41

Hidalgo es el estado con más víctimas mortales, al sumar 16; seguido de Veracruz, que ha reportado 15 personas fallecidas. En Puebla se notificaron nueve decesos y uno más en Querétaro.

Además, 27 personas están desaparecidas y las autoridades continúan con su búsqueda.

Tras el encuentro, la presidenta Sheinbaum aseguró que están desplegados integrantes de las Fuerzas Armadas y equipos del gobierno federal para auxiliar a los damnificados. A las siete de la noche tendrá una segunda reunión para evaluar los avances en la atención a la población.

"Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada", declaró en un mensaje a través de redes sociales.

Durante la reunión virtual, los gobernadores urgieron apoyo al gobierno federal para abrir los caminos bloqueados por los daños y así poder llevar los apoyos a las comunidades que se mantienen incomunicadas.

Según el informe de Protección Civil, 1,506 kilómetros de carreteras, de los cinco estados más dañados, resultaron con afectaciones y ya se han rehabilitado 664 kilómetros. Otros 392 se encuentran en atención, con 122 maquinarias y 245 elementos, y 112 permanecen interrumpidos.

Los municipios de Veracruz con los mayores daños son Álamo, Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

Mientras que en Puebla se identificaron afectaciones en 37 municipios, además de en cinco ayuntamientos de San Luis Potosí, siete de Querétaro y 13 de Hidalgo.

En los cinco estados, más de 320,300 personas perdieron el acceso a la luz eléctrica, aunque al momento ya se restableció el servicio para el 75% de los casos.

Para el apoyo a los damnificados se activó el Plan DN-III-E y se desplegaron 5,400 elementos de las Fuerzas Armadas, quienes instalaron albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí. También se distribuirán 9,968 despensas 117,000 litros de agua embotellada.