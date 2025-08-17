Pedí 6 días al Congreso por mi cumple, dice Sansores sobre viaje a Ámsterdam

“Mi hija Layda no puede salir del país pues le están gestionando el asilo para proteger su vida. Hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas”, comentó desde su cuenta de X.

Mencionó que los días de descanso también los pasó junto a otros dos de sus hijos y sus hermanas, quienes también viajaron a Europa.

“Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; “digan lo que digan los demás”, escribió junto a un video que compartió en redes sociales, donde se le observa bailando la canción “Que nadie sepa mi sufrir”.

Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y también a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días pedí permiso al Congreso), las únicas del año.



Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen.



Mi hija Layda no… pic.twitter.com/oTC6Rx7Nou — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 17, 2025

Estas vacaciones se suman otros viajes polémico que realizaron morenistas en los últimos días, como Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien fue captado en Tokio, Japón.

Otro que también estuvo en Europa fue Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, quien fue fotografiado en el restaurante “Flor y Nata” del hotel Rosewood Villa Magna, en España.

El legislador argumentó que voló a Madrid para festejar su 40 aniversario de bodas. Su viaje coincidió con una presunta fiesta que dio el legislador Pedro Haces en la capital española. Además, faltó al encuentro nacional de Morena por esas vacaciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también fue visto en Europa. El funcionario federal fue fotografiado en el Hotel Pousada, de Lisboa, Portugal.

Cuestionado en la conferencia mañanera sobre este viaje, Delgado se limitó a decir que lo pagó con recursos propios y sin descuidar sus responsabilidades en la SEP.

Estos viajes se realizaron pese a que su partido y la presidenta Claudia Sheinbaum les pedieron vivir en “la justa medianía” y evitar los lujos.