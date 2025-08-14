Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), continúa en medio de la polémica, ahora por su participación en una tercera empresa, que ayudó a crear mientras ya ocupaba el cargo del número 2 del partido guinda.
De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab , el hijo de AMLO fundó recientemente, junto con seis socios más, una compañía de importación y venta de vinos en Guadalajara, Jalisco.
Publicidad
¿Qué se sabe de la tercera empresa?
Realesco S.A., la más reciente empresa vinculada a “Andy”, como se le conoce entre sus familiares y conocidos, se dedica a la venta de vinos naturales importados y nacionales, y cuenta con autorización para operar restaurantes y bares.
Antes de esta, formó parte de la creación de Vinos Cósmicos en 2021, una empresa dedicada a la venta y distribución de vinos y licores, que lanzó junto con sus socios Alonso Maldonado Cervantes y Spencer Jacob Kessinger Lindeman.
Para su más reciente proyecto empresarial, López Beltrán se unió a los socios del restaurante PalReal, ubicado en Guadalajara, junto con los socios que ya tenía en Vinos Cósmicos.
La integración se dio por recomendación de Alonso Maldonado, experto en vinos, aunque según el chef y socio de PalReal, Fabián Delgado, López Beltrán no participa en la operación del negocio.
“Pues no lo conocemos. Yo no lo conozco. Nunca ha ido a un changarro mío. No juega ningún rol, la verdad”, aseguró el chef Delgado a pregunta expresa de Quinto Elemento Lab como parte de la investigación.
La polémica por Chocolates Rocío
Años atrás, López Beltrán se vinculó por primera vez a una empresa: Chocolates Rocío, que fundó junto con sus hermanos en 2019 para entrar al negocio del cacao. El nombre rinde homenaje a su madre fallecida y primera esposa de AMLO.
Una de las principales críticas hacia la empresa surgió porque, en ese periodo, el entonces presidente López Obrador había implementado el programa Sembrando Vida, que ofrecía apoyo económico a campesinos para sembrar árboles frutales y maderables, incluido el cacao.
Tanto los hijos de AMLO como el propio presidente aseguraron que no existía relación alguna entre Sembrando Vida y Chocolates Rocío, y subrayó que sus hijos no mantienen ningún vínculo con el gobierno.
Las tres empresas de Andy
De esta manera, las empresas en las que ha participado López Beltrán son:
-Chocolates Rocío -Vinos Cósmicos -Realesco
Las polémicas del hijo de AMLO
Andrés Manuel López Beltrán se ha destacado como el hijo de AMLO más activo en la política. Hoy es secretario de Organización de Morena, el partido fundado por su padre hace más de una década.
“Andy” ha recibido críticas por supuestamente alejarse de los principios de austeridad republicana promovidos por Morena, tanto por sus empresas como por un reciente viaje de lujo a Japón.
El morenista fue captado hospedándose en The Okura Tokyo, un exclusivo hotel en la capital japonesa, lo que generó cuestionamientos públicos.
Aunque aseguró haber pagado 7,500 pesos diarios, desayuno incluido, después se reveló que las tarifas reales pueden oscilar entre 16,000 y 39,000 pesos por noche, según sitios especializados en hoteles.
López Beltrán defendió su elección, asegurando que costeó el hospedaje con su propio dinero y que se trataba de unas vacaciones tras jornadas de trabajo intensas en México.
De esta manera, la trayectoria de Andrés Manuel López Beltrán combina política y negocios, manteniéndolo bajo la atención pública y mediática.