Los datos de la ENIGH 2024 muestran que en la entidad de donde es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador se quedaron sin desayunar, comer o cenar 3 millones 433,179 de hogares.

En total, 12.85 millones de hogares experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias por falta de dinero o recursos en los hogares con al menos una persona adulta.

En el análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024 que realizó el Inegi, Tabasco estuvo a la cabeza con un total de 827,000 personas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, es decir, 32.7% de su población tiene este problema, por el contrario, Jalisco presentó el porcentaje más bajo, con 8%

Carencias nutritivas en el país. (Foto: Captura de pantalla del Inegi)

Las consecuencias de una mala alimentación

La nutrióloga Raquel Pérez de León García explicó que el dejar de comer afecta al cerebro que requiere de glucosa a lo largo del día para su buen funcionamiento. Al no comer, las hormonas de estrés, como el cortisol y la adrenalina, toman proteína del músculo, pero la convierte en azúcar y pérdida de la masa muscular.

“El saltar comidas afecta nuestro estado de ánimo, la concentración, provoca problemas digestivos como gastritis y colitis, además de no tener un buen rendimiento a lo largo del día para nuestras diversas actividades”, dijo en entrevista con Expansión.

La especialista en Deporte recuerda que a partir de los 30 años se pierde masa muscular, por lo que las consecuencias en adultos de no comer se acentúan.

“Además, si la persona tiene diabetes o resistencia a la insulina, se vuelve más difícil controlar la enfermedad. Y a largo plazo puede causar una deficiencia de vitaminas y minerales, si se vuelve ya un hábito”, añade.

Personas esperando una ración de comida en Tenosique, Tabasco. (Foto: John Moore/Getty Images

)

Sí hay incremento en ingreso y gasto corriente, pero...

El Inegi informó que para las estadísticas del ENIGH, el ingreso corriente es la suma de todos los ingresos monetarios y en especie que recibe un hogar durante un periodo determinado, generalmente un trimestre, antes de realizar cualquier deducción.

Guillermo Arredondo, investigador de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), detalla que Tabasco registró un aumento real de 12.9% en su ingreso corriente promedio trimestral por hogar en 2024.

“No obstante, el crecimiento entre los hogares de la entidad fue desigual. El primer decil tuvo el menor incremento real (4.7%) en este periodo, seguido del decil nueve (8.3%), mientras que el decil más alto alcanzó un aumento real de 13.2%”, explica a Expansión.

El Inegi detalló que para el análisis del ingreso, los hogares se agrupan en 10 categorías denominadas deciles, cada una con el mismo número de hogares.

El primer decil se conforma del 10% de los hogares con los ingresos más bajos del país. Cada uno de los demás agrupa el siguiente 10% de hogares en orden ascendente de nivel de ingreso. Así, el décimo decil corresponde al 10 % de los hogares con los ingresos más altos.

En el caso de Tabasco, los datos muestran que los hogares con menor ingreso tuvieron el menor incremento porcentual, mientras que los de mayor ingreso, sí tuvieron un aumento de más del 10%.

Sin contar transferencias del gobierno, de instituciones privadas y de otros hogares, el aumento real en el ingreso corriente trimestral por hogar creció 9.9% en el país y 14.8% en Tabasco, pero en los hogares con menor ingreso hubo disminución.

“En el caso de los hogares del primer decil en Tabasco, se observa lo contrario, una disminución real de 10.7%. Es la segunda mayor disminución en el primer decil, solo después de Hidalgo con 11%)”, explica Arredondo.