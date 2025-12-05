Los priistas se apapachan a sí mismos en su Consejo Nacional

Al arrancar la Instalación del IX Consejo Político Nacional del PRI, Moreno Cárdenas, contra quien está latente en la Cámara de Diputados un eventual proceso de desafuero promovido por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche, insistió en que “no les tenemos miedo”.

Ante diputados federales y locales, integrantes de las dirigencias del PRI en las 32 entidades y miembros de los comités ejecutivos estatales, el también senador proclamó el inicio de trabajos con rumbo a la elección de 2026 en Coahuila, en donde solamente se renovará el Congreso estatal.

Aún así sostuvo que será esa entidad el inicio de ''la batalla electoral'' rumbo a las elecciones federales de 2027.

“Con el triunfo de Coahuila, vamos a volver a ganar y vamos a regresar. Y en Coahuila les vamos a ganar. Por ello, vamos a dar la batalla. También en el 2027 para ganar las 17 gobernaturas, las más de 1800 alcaldías, los 31 congresos locales y los 300 distritos federales. Vamos a ganar”, dijo.

Como parte de los trabajos rumbo a esas victorias, les pidió a sus correligionarios defender las causas de la población y hacer trabajo territorial, aunque admitió que el PRI ha cometido errores.

“Defendamos las injusticias y no tengamos miedo, amigas y amigos. Porque pueden perseguirnos, pueden querer encarcelarnos, incluso asesinarnos, pero no podrán con todo el pueblo de México y no podrán con los priistas''.

“Saldremos como lo hemos hecho, al territorio y a las calles. Y si el gobierno calla, que hable en la calle. Vamos a mirar a la gente con orgullo. No tenemos nada de qué avergonzarnos, los priistas. Reconocemos errores, claro que hemos cometido errores, pero siéntanse orgullosos de los gobiernos que hemos tenido”.

Moreno hizo referencia al mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasada y con el que reapareció tras un año de haber dejado el gobierno, y sostuvo “pretende hacer creer que su legado es motivo de celebración cuando lo que debería hacer ese cínico y corrupto es rendir cuentas ante la justicia”.

Aseguró que comparado con los gobiernos del PRI, López Obrador no le llega a los talones.

“La herencia de López Obrador se reduce a haber permitido la consolidación de un narcogobierno, de haber hecho un pacto criminal impune con los carteles de la droga, lo más vergonzoso en la historia de nuestro país. Por eso desde el PRI lo digo con claridad y con determinación: México no tiene nada que presumir de los gobiernos de Morena”, sentenció.

Tras el evento, el dirigente encabezó junto con su esposa Christelle Castañón y sus dos hijos, el encendido del árbol navideño del PRI y convivió con sus simpatizantes en la explanada del tricolor.