México

Adidas reparará el daño por el plagio de los huaraches "Oaxaca Slip-On"

La marca alemana se disculpó y reiteró su compromiso de colaboración con la comunidad oaxaqueña Villa Hidalgo Yalálag.
vie 08 agosto 2025 10:45 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó el que marcas "plagien" las ideas de artesanos mexicanos como sucedió con el modelo “Oaxaca Slip On” de Adidas.

Adidas respondió al gobierno federal. Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara a la marca alemana por copiar el modelo del diseño de huaraches tradicionales de la comunidad Villa Hidalgo Yalálag, la empresa aceptó reparar el daño y ofreció disculpas públicas.

"Adidas reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su herencia artesanal", compartió en un comunicado.

"Ofrecemos una disculpa pública y reiteramos nuestro compromiso de colaborar con Yalálag, en un diálogo respetuoso que reconozca su legado cultural", se lee en el documento.

La compañía alemana argumentó que su modelo "Oaxaca Slip-On" se inspiró en el zapato tradicional de la comunidad indígena oaxaqueña, con la que están dispuestos a colaborar para reconocer el legado cultural.

La empresa presentó el modelo de zapatillas en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría el 5 de agosto, y a partir de la fecha, tanto el gobierno local como el federal manifestaron las acusaciones por apropiación cultural.

Como respuesta a la polémica, la presidenta adelantó que trabajan en el fortalecimiento de la legislación para que queden claras las sanciones para quienes incurren en apropiación cultural indebida.

presidencia

Sheinbaum condena plagio de Adidas: “es apropiación cultural indebida”

Las declaraciones de Sheinbaum secundaron el anuncio del gobierno de Oaxaca respecto a una demanda en contra de la empresa por plagio. Como respuesta, Adidas solicitó una reunión con Salomón Jara, gobernador del estado.

"Desde Adidas tenemos la mejor disposición para escuchar y atender las perspectivas de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag y trabajar conjuntamente hacia un entendimiento que honre las tradiciones culturales y establezca bases para una relación constructiva y respetuosa", se lee en la carta de la empresa que Jara compartió en redes sociales.

Willy Chavarría, por separado, declaró que su intención era "honrar el espíritu cultural y artístico de Oaxaca" y lamentó que el desarrollo del diseño no fuera apropiado al no realizarse en asociación directa con la comunidad oaxaqueña.

"Esto no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo que Oaxaca, la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag y su gente merecen".
Willy Chavarría, diseñador.

