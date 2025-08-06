Detienen a cinco de "Los Mayos" por secuestro de exmiembro de "Los Chapitos"

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, derivado de una denuncia ciudadana, se realizó un operativo en el poblado Llano de Abajo que permitió la liberación de la víctima.

"Se realizaron labores de inteligencia e investigación, así como acciones operativas con vigilancias aéreas y terrestres en el municipio de Culiacán para su ubicación. Con esto y en seguimiento a una denuncia ciudadana donde reportaban la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados a bordo de dos vehículos, los agentes de seguridad se movilizaron a la zona", detalló la dependencia.

"Al implementar un dispositivo de seguridad, los efectivos liberaron a la persona privada de su libertad, la cual perteneció a una facción contraria de un grupo delictivo y detuvieron a cinco sujetos".

Según las investigaciones, los detenidos planeaban privar de la vida a la víctima.

Las fuerzas federales detuvieron en flagrancia a Jesús Javier Valdés Vega, de 31 años; Jesús Abraham Cruz García, de 28; Lamberto Ayón Urías, de 28; Osvaldo Trinidad Carrera, de 18; y un menor de 16 años.

A estas personas les aseguraron seis armas largas, 21 cargadores, 21,000 cartuchos útiles, ocho chalecos balísticos, dos vehículos y 16 placas balísticas.

La víctima es hijo de un presunto integrante del Cártel de Sinaloa quien fue detenido el 19 de julio en Sinaloa, pero que fue liberado días después por decisión de un juez federal.

"A los detenidos vinculados con un grupo delictivo se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", agregó la SSPC.

"En tanto a la persona liberada, se le brindó atención médica y se le orientó para que presente su denuncia correspondiente ante la autoridad competente".

Desde septiembre de 2024, en Culiacán y otras zonas de Sinaloa comenzó una pelea entre dos grupos del mismo cártel: "Los Chapitos" y "Los Mayos".

Esta disputa interna, detonada por la detención del capo Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, por una presunta traición de "Los Chapitos", ha dejado más de 1,500 homicidios en la entidad.