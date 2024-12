Chapitos vs. Mayos, la confrontación que sumergió a Sinaloa en una 'guerra'

La carta que desató la guerra interna

Tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos información sobre la operación y una explicación por la falta de cooperación bilateral. Por otro lado, el gobierno estadounidense aseguró que la captura de Zambada fue voluntaria y parte de una negociación.

En agosto, Ismael “El Mayo” Zambada, a través de su abogado, publicó una carta donde declaró que no fue detenido por autoridades de Estados Unidos, sino engañado por Joaquín Guzmán López y trasladado en contra de su voluntad a El Paso, Texas, donde se llevó a cabo la operación.

“Me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa”, aclaró Zambada.

Estas declaraciones fueron interpretadas por “Los Mayos” o “La Mayiza” como una traición por parte de “Los Chapitos”, lo que desencadenó una "guerra" para eliminar a miembros del grupo rival y hacerse del control territorial de varios municipios de Sinaloa, extendiéndose incluso a Durango, Nayarit y Sonora.

La violencia en Sinaloa

Como resultado de los enfrentamientos entre Los Chapitos y Los Mayos, entre el 8 y el 15 de septiembre, en la entidad gobernada por el morenista Rubén Rocha se suspendieron clases en todos los niveles educativos y se ordenó el cierre de negocios tanto en Culiacán como en municipios cercanos.

Los festejos patrios también fueron cancelados en la mayoría de los municipios de Sinaloa. Entre agosto y diciembre de 2024 también se han registrado hechos de alto impactos, como ejecuciones, balaceras, enfrentamientos entre sicarios y autoridades, así como el hallazgo de cuerpos desmembrados junto con narcomensajes dirigidos a ambos grupos de la delincuencia organizada.

Además, se han registrado actos como la quema de negocios locales, tiendas de autoservicio y vehículos, tanto particulares como utilitarios, utilizados como medida de presión en territorios controlados por ambas facciones.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la guerra entre Los Mayos y los Chapitos se ve reflejada en la cantidad de víctimas de homicidio reportadas por autoridades federales y estatales.

Tan solo de enero a julio de 2024, Sinaloa registró un total de 294 víctimas de homicidio doloso y de agosto al 25 de diciembre 671, lo que representa que en cuatro meses se incrementaron casi un 70% los hechos violentos con víctimas fatales.

La ola de violencia en Sinaloa motivó que el actual secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se trasladara a Sinaloa varias veces para encabezar las operaciones anticrimen. Desde el gobierno federal se ordenó el envío de más de 10,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional.

El pasado 20 de diciembre y en medio de la ola de violencia, Gerardo Mérida Sánchez presentó su renuncia como secretario de Seguridad de Sinaloa, cargo en el que estuvo por 15 meses.