Gobierno da ultimátum a funcionarios ante quejas de colectivos de búsqueda

Ante el reclamo de colectivos buscadores por la “indolencia” con la que atienden la desaparición de una persona, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puso un ultimátum a los funcionarios: si no atienden a las víctimas, van a tener que irse.

“Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer y también cambios de servidores públicos, que si no lo hacen, pues van a tener que irse porque la presidenta no está jugando. Si no hacen el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, dijo al término de la reunión que sostuvo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.