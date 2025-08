Polémica y lejana, así fue la gestión de Teresa Reyes en la Comisión de Búsqueda

Polémica desde el nombramiento

Teresa Reyes no cumplía con los requisitos, entre ellos, tener dos años de experiencia en cargos relacionados con el cargo y en el área de búsqueda de personas y tampoco tenía conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

Los pronunciamientos contra el nombramiento surgieron desde los colectivos de búsqueda, pero también desde Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU y el Centro ProDH, éste último alertó fallas en el proceso para designar a la comisionada.

“La opacidad e imposición en torno al nombramiento de Teresa Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y profundiza la impunidad en la que se encuentran miles de víctimas de desaparición forzada. El gobierno mexicano ha optado por colocar a personas afines a su proyecto político, sin experiencia en la materia y bajo procesos de simulación”, alertó.

Sin embargo, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que se había consultado a los colectivos de víctimas.

Tras un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, el Presidente @lopezobrador_ dio visto bueno a la propuesta del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva persona titular de la Comisión… pic.twitter.com/wF3O9vLsYK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 23, 2023

Su llegada no fue respaldada por los colectivos, quienes durante los casi dos años de su gestión le hicieron varios reproches.

En las mesas que instaló el gobierno para analizar la iniciativa de reforma de Claudia Sheinbaum para atender las desapariciones en el país , varios integrantes de personas desaparecidas le cuestionaron su falta de sensibilidad y algunos, incluso acusaron, que durante toda su gestión no los había recibido por lo que no la conocían.

“Guadalupe Reyes carece de empatía, no es una persona que tenga sensibilidad con las familias, no es una persona preparada para estar en dicho cargo, no tiene los conocimientos básicos para estar frente a esa institución. ¿Cómo los vamos a encontrar si la titular no tiene conocimientos básicos para buscarlo?”, dijo Patricia Manzanares Ochoa, del colectivo Todas Somos Iguales, de la Ciudad de México y Nuevo León.

Grace Fernández Morán, representante de Buscando Desaparecidos México, reclamó que la comisionada no les tomara en cuenta.

“Está violentando nuestro derecho a participar, a ser escuchados y a que seamos tomados en consideración en la construcción de las políticas públicas”, dijo en 2024, un año después de la llegada de la comisionada.