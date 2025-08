Calidad, rigor e imparcialidad, los retos del Inegi para medir la pobreza

Datos clave para la medición de la pobreza

De entrada, los resultados de la ENIGH arrojan datos positivos. El más relevante es que el ingreso promedio de los hogares creció 10.6% entre 2022 y 2024, principalmente por trabajo.

“En el caso de los hogares con menores ingresos aumenta poco más de 36%. Vemos positivo este panorama: en general aumenta el ingreso, pero es significativamente mayor para aquellos con menores ingresos”, destaca Fernanda García, directora de Sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Con estas cifras y replicando la metodología del desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), algunos economistas adelantan que la pobreza posiblemente disminuyó. Estiman que durante todo el sexenio de López Obrador habrían salido de esa condición 9.9 millones de mexicanos.

No obstante, la experta recuerda que la medición, al ser multidimensional, es compleja y también considera otros aspectos además del ingreso, como las carencias sociales.

Antes es necesario analizar algunos datos de la ENIGH que llaman la atención, considera Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Uno de ellos es que, según la encuesta, el ingreso de los hogares aumentó tres veces más que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

“Esta discrepancia no necesariamente significa que no sea posible el crecimiento tan grande de los hogares. Pero sí es una cuestión que tendrá que ser examinada. La pregunta es: ¿Cómo es posible que crezca tanto el ingreso total, no creciendo tanto la economía?”, cuestiona.

Cambian pregunta sobre salud

Respecto al acceso a la salud, también ponen la lupa en que el Inegi modificó el cuestionario sobre el tema.

Anteriormente, se preguntaba si las personas tenían acceso o no a los servicios médicos públicos. En la reciente edición de la ENIGH se preguntó directamente por la afiliación, enlistando el nombre de las instituciones de salud.

Los cambios parecen mínimos, pero podrían influir en la forma en que responden las personas y modificar los resultados, aunque todavía se desconoce en qué medida.

“Va a ser uno de los elementos que tengan que ser examinados, comenzando por la razón por la cual los que plantearon la encuesta desde el Inegi decidieron modificar esta forma de preguntar”, señala el experto.

García advierte que, además, falta conocer si por el cambio los datos serán comparables con las mediciones previas.

Ahora, el cuestionario incluye, dentro de la misma pregunta de acceso, el seguro privado. Habrá que entender, cuando salgan los resultados, cómo se separa ese componente”. Fernanda García, directora de Sociedad en el IMCO.

El dato sobre acceso a salud es sumamente importante. Fue uno de los indicadores peor evaluados en 2022, año que duplicó la población sin este derecho. Esto contribuyó a un ligero aumento de la población en pobreza extrema.

Que 30.3 millones adicionales de habitantes quedaran fuera del sistema de salud fue de lo más cuestionado a la mitad del sexenio de López Obrador, sobre todo porque el expresidente inició una serie de reformas al sector con varios desaciertos.