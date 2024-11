Inegi no está listo para medir la pobreza si desaparece Coneval, dicen expertos

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, coincide en que el Coneval ha dado credibilidad a la medición de la pobreza porque sus cálculos son transparentes y sus expertos son de la academia, asegura, sin buscar cargos o carreras políticas.

Sin embargo, también existen aspectos de mejora. Gómez Hermosillo explica que las evaluaciones del Coneval son subutilizadas, pero esta responsabilidad cae en los gobiernos que no toman en serio sus análisis.

Lo que sí puede mejorar, indica, es el rigor de las evaluaciones, que sean más oportunas y usen un lenguaje coloquial “de tal manera que la sociedad y no solo la comunidad experta sepa si los programas y las estrategias de la política social funcionan o no”.

Sin duplicar funciones

Lo anterior muestra que el Coneval no duplica funciones de otras instituciones, como ha argumentado el gobierno federal para desaparecer algunos organismos autónomos.

Para que el Inegi realice todas las funciones que actualmente realiza el Consejo, tendría que cambiar su mandato para poder generar evaluaciones y recomendaciones. Sin embargo, expone De la Torre, esto contaminaría su principal función, que es el levantamiento de información estadística, libre de injerencias políticas.

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, coincide en que eliminarlo provocaría que el Inegi se sature con otras funciones.

“Sobrecargaría al Inegi de funciones que no le corresponden y que, probablemente, no tenga condiciones para desarrollar, sobre todo en la parte de evaluación de la política social, de los programas, de las estrategias, porque el Coneval no es solo medición de la pobreza”, apunta.