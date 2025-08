Tribunal Electoral pide al INE corregir en aplicación de paridad y alternancia

La magistrada presidenta, Mónica Soto, dijo que el principio de alternancia fue diseñado para favorecer el acceso de las mujeres a los cargos, pero en este caso se aplicó en perjuicio de ellas.

“Tenemos el criterio de que la paridad para las mujeres es solo un piso. No es un obstáculo que haya más mujeres integrando un órgano o, de hecho, que pudiera haber puras mujeres”, comentó.

Aseveró que lo que sí está prohibido es que ya sean puros hombres.

El caso rompió el bloque de tres magistrados que suelen votar juntos: Mónica Soto, Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña.

Votaron en contra Fuentes y de la Mata, quienes plantearon que la asignación alternada de triunfos que realizó el INE debe mantenerse, aún en los casos en que haya una mujer más votada pero, por alternancia, se haya asignado a un hombre.

Fuentes advirtió que con la decisión los votos solo cuentan si favorecen a las mujeres: “Esto no es interpretar de forma no neutral las reglas, sino que es manipular las reglas que se crearon cuando no sabíamos cómo sería el resultado de la votación y manipularlas ahora que sí sabemos ese resultado, pues implica violar la certeza y la seguridad jurídica”.

"Alterar en estos momentos ese diseño no solo es innecesario, sino que directamente afecta los resultados y la seguridad jurídica. No se puede crear acciones afirmativas innecesarias de manera posterior a los registros de candidaturas y a la realización de la jornada electoral”, alertó De la Mata.