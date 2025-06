AMLO abandona el 'autoexilio político' para consumar su Reforma Judicial

“Nunca en la historia de nuestro país el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial”, dijo contento.

Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección. Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

López Obrador se alejó de la política, pero la percepción que tiene de sí mismo como demócrata lo llevó a salir nuevamente en esta elección, sustuvo José Antonio Carrera, profesor-investigador de la UAM.

“Tiene un fuerte simbolismo democrático que haya ido a votar. Él prometió un retiro absoluto tras dejar la presidencia, pero está ejerciendo su derecho al voto –como siempre lo hace– y el mensaje es que refuerza su compromiso con la Reforma Judicial que él mismo impulsó”, señaló.

Con acordeón y más delgado, vota el artífice de la Reforma Judicial

Alrededor de las 09:30 horas, casi de manera simultánea en que la presidenta Claudia Sheinbaum emitía su voto, el exmandatario llegó al centro de Palenque.

Sus 71 años le permitieron no hacer fila, como todas las personas de la tercera edad. Llegó y recibió de los funcionarios de casilla una boleta morada, una verde y una azul, solo tres porque a pesar de llevar ocho meses viviendo en su quinta “La Chingada”, su credencial no está actualizada y por ello votó en una casilla especial.

López Obrador se tomó su tiempo para votar y lo hizo con un “acordeón”. En una hoja color blanco tenía anotados el nombre y número de los aspirantes a quienes seleccionaría con pluma azul.

A su mampara de votación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acudió con un "acordeón". (Foto: Especial.)

El arquitecto de la primera elección de ministros, magistrados y jueces también enfrentó dificultades para ejercer su voto. Agachado, mientras definía sus opciones para ministros de la Nación, recurrió a su “acordeón”, se llevó su mano izquierda a la nariz, tomó la boleta, leyó los nombres y colocó su elección. El procesó le tomó más de 10 minutos.

Sin prisa, ingresó una a una las boletas en la única urna con la leyenda "Poder Judicial" que se colocó sobre una silla en el centro de votación. Sonriente, levantó las manos en señal de triunfo el hombre que en la primera mitad de su gobierno prometió que no intervendría en el Poder Judicial, como lo hizo Ernesto Zedillo.

“Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”, dijo y luego lanzó un gesto a su sucesora a quien, a 900 kilómetros de distancia, le robó la atención.

“Algo que confieso públicamente, tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo y me da mucho gusto verles”.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió su voto la mañana de este domingo en una casilla especial. (Foto: Lidia Arista/Expansión Política.)

Para Luz María Cruz, politóloga y profesora de la UNAM, con su reaparición, el expresidente Lopez Obrador reconoció la “paternidad” de la Reforma Judicial.

“Era una reaparición necesaria. Siendo el artífice de esta reforma, era improbable que no se presentara a votar”, afirmó.

El hombre que pasó años caminando entre multitudes fue despedido entre aplausos, fotografías, abrazos, pero antes de irse, se dirigió a Palenque, su nueva casa.

“A mis paisanos de Palenque muy agradecido por todo lo que han hecho, me han dado apoyo, me han hospedado, me han respetado, no tengo ninguna molestia, se ha portado la gente muy bien, mis paisanos, estoy contento de vivir aquí”, dijo mientras caminaba y un equipo similar a la ayudantía le abría paso hacia su automóvil. No un Tsuru o un Jetta blanco, sino un Kia Rio color gris que tomó camino sobre Primera Avenida Sur Poniente.