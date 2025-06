Proceso Electoral Judicial 2025: Un Análisis de la Participación Ciudadana

Algunos estados del noroeste del país registraron niveles de participación por debajo del promedio nacional, una tendencia que también se ha observado en otras elecciones.

Entre las entidades con menor participación se encuentran Guanajuato, Jalisco, Baja California, Baja California Sur y Sonora. En contraste, Coahuila, Veracruz, Durango, San Luis Potosí y Oaxaca mostraron participaciones altas.

Es importante señalar que tanto Veracruz como Durango tuvieron elecciones locales concurrentes, lo que incentivó una mayor afluencia de votantes a las casillas.

Elecciones judiciales Vs. Revocación de Mandato

El ejercicio de Revocación de Mandato de 2022, con una participación relativamente baja y dominada por un tipo particular de votantes, es un buen punto de partida para comparar la elección judicial de la Suprema Corte en 2025.

A continuación tenemos una gráfica que contrasta la participación estatal en los dos procesos electorales.

Las tendencias de oposición se mantuvieron, a grandes rasgos, de un proceso electoral a otro: mayor participación en la revocación de mandato de 2022 está asociada a mayor participación en la elección de la SCJN en 2025.

Sin embargo, algunos estados se comportaron de manera inusual, como Veracruz, Durango, Coahuila, Chiapas y Tabasco, estos cinco estados se identifican como casos atípicos.

Veracruz y Durango tuvieron procesos electorales locales, lo que atrajo a más personas a las urnas en 2025.

tuvieron procesos electorales locales, lo que atrajo a más personas a las urnas en 2025. Tabasco y Chiapas tuvieron una participación cercana al promedio nacional en 2025, pese a su alta participación en la revocación de mandato, lo cual puede explicarse por una afinidad particular hacia AMLO en estas entidades.

tuvieron una participación cercana al promedio nacional en 2025, pese a su alta participación en la revocación de mandato, lo cual puede explicarse por una afinidad particular hacia AMLO en estas entidades. Por último, Coahuila registró la participación más alta en 2025, significativamente superior al promedio nacional. Esto podría atribuirse a que el Poder Judicial tuvo un papel más visible durante el proceso y promovió activamente la participación ciudadana. Además, se utilizó un método de votación por planillas más simple.

De Sheinbaum 2024 a los Judiciales 2025. ¿Los mismos votantes en acción?

Una comparación más fina puede hacerse a nivel sección. En este caso, utilizamos como referencia la elección presidencial de 2024, que es la más reciente.

El tamaño de cada barra indica la participación promedio en la elección de la SCJN.

La relación es más evidente cuando se analizan los resultados por sección, lo cual es natural, dado que los estados suelen ser internamente heterogéneos.

A mayor porcentaje de voto por Sheinbaum en 2024, mayor fue la participación en 2025. De hecho, algunas secciones con votos muy altos por Sheinbaum participaron tanto como si se tratara de una elección ordinaria.

Abstención participativa: Los recuadros no usados o anulados en las boletas

Los recuadros no utilizados en las boletas y los votos nulos reflejan una doble dinámica. Por un lado, están quienes no acudieron a votar, reduciendo la participación general. Por otro, quienes sí asistieron a las casillas, pero decidieron no marcar recuadros o anular sus voto.

A este segundo comportamiento lo llamamos "abstención participativa": ocurre cuando alguien participa en la elección, pero elige no usar o anular una parte o toda la boleta. Es una forma particular de expresión que puede reflejar desinterés, confusión o una protesta deliberada.

A nivel nacional, la elección de la Suprema Corte registró un 23% de abstención participativa.

La siguiente gráfica muestra cómo se distribuye este fenómeno a nivel estatal: en todas las entidades fue de al menos 15%, y en algunos casos superó el 30%. Destaca el caso de San Luis Potosí, con una abstención participativa superior al 40%, atribuida en su mayoría a recuadros de la boleta que no fueron utilizados. De hecho, entre quienes se abstuvieron participativamente, la forma más común fue dejar recuadros sin marcar.

Cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas el pasado domingo. De ellos, aproximadamente 12 millones participaron en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitiendo hasta nueve votos: cinco para candidatas mujeres y cuatro para candidatos hombres.

Alrededor de uno de cada cuatro votos resultó inválido, por lo que, en términos de votos emitidos, la "participación efectiva" fue inferior a 10 millones. Esto no significa que debamos contar a menos personas como participantes, sino que muchas, ya sea por decisión consciente o por confusión, no utilizaron todos los votos que tenían disponibles.

Tanto los votantes que acudieron como los que se abstuvieron mostraron patrones consistentes con elecciones recientes, reflejando las profundas divisiones políticas que atraviesan el país.

_______________________

Metodología: Los análisis se realizaron con base en los Cómputos Distritales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizados por el INE. Corte del 3 de junio a las 16:00 horas y con el 97% de las actas computadas.

Análisis estadísticos elaborados por Michelle Anzarut, doctora en estadística aplicada y Felipe González, doctor en matemáticas y analista de datos.