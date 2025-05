Los Alegres del Barranco mantienen presentaciones pese a vinculación a proceso

La batalla legal de Los Alegres del Barranco

Luego de que en un concierto en Zapopan el pasado 29 de marzo la banda proyectara y cantara un corrido que hacía referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la Fiscalía de Jalisco inició una investigación por apología del delito.

A mes y medio de este hecho, los cuatro integrantes de la banda, Armando Moreno Álvarez (primera voz y bajista), José Pavel Moreno Serrano (acordeón y segunda voz), José Carlos Moreno Álvarez (bajo) y Cristóbal Reyes López (batería), quedaron vinculados a proceso, al igual que su promotor y su representante: Juan Ramón “N” y Aníbal de Jesús “N”.

En la audiencia de vinculación, el juez les dictó como medidas cautelares la presentación semanal para firmar ante el juzgado, así como una garantía económica de 300,000 pesos por cada persona vinculada (1.8 millones de pesos en total).

Además, no podrán salir del estado de Jalisco, salvo para algunas presentaciones; sin embargo, cada salida deberá ser solicitada y aprobada por un juez.

Con esta, es la tercera ocasión en que la Fiscalía de Jalisco procede en contra de los intérpretes por casos de apología del delito: en 2016, tras la publicación de un video donde un cantante de corridos representaba violencia contra una mujer y en 2018, contra un rapero señalado por su presunta participación en la desaparición de un grupo de estudiantes de cine.

En Jalisco, la Fiscalía mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación en contra de la banda. Como parte de las dos más recientes, esta semana acudieron a declarar, en calidad de testigos, los alcaldes de Tequila y de Cihuatlán, donde también hubo presentaciones recientes de la agrupación.

Tras esta vinculación a proceso, Ramona Rodríguez, abogada de Los Alegres del Barranco, detalló en entrevista con Radio Fórmula que iniciaron una batalla legal para continuar con sus presentaciones y cantar las canciones que su público les solicite.

La abogada aseguró que Los Alegres del Barranco no incurren en ningún tipo de apología del delito: “El grupo no alaba ni incita a la comisión del delito, máxime que la pura promoción de imágenes no implica que se estén estableciendo los parámetros para promover un delito", dijo.

Rodríguez insistió en que el arte y la música deben ser espacios protegidos por la Constitución y reiteró que el contenido de las canciones no genera afectaciones tangibles. Por ello, afirmó que seguirán luchando por el respeto al derecho a la libertad de expresión.

“Lo que se busca es recurrir las veces que sea necesario para garantizarles a los muchachos este derecho que tienen a cantar sus canciones, que vaya, ya lo han venido haciendo durante varios años", expresó la abogada.