A raíz de ello, la diputada de Morena, Brenda Carrera, propuso reformar el artículo 142 del Código Penal de Jalisco, para que se pueda sancionar a quienes reproduzcan o canten en vivo narcocorridos con una pena de dos a cuatro años de prisión, mientras que su reproducción en lugares cerrados con acceso al público la sentencia sería de uno a dos años.

Ya estamos en vivo en el @LegislativoJal, presentando iniciativa que endurece penas a quien haga apología del delito. pic.twitter.com/fdhXSntVAj — Dip. Brenda Carrera (@BrendaCarrera_) April 3, 2025

La legisladora consideró que la apología del delito que se comete con las letras de los corridos de narcotraficantes, es algo que debe ser castigado de una forma férrea ya que, aunque actualmente sean declarados culpables por apología del delito, los imputados salen en libertad de forma inmediata debido al tiempo que tarda el proceso penal.

“En Jalisco el ilícito de apología del delito es castigado con una pena muy baja, ya que únicamente impone penas que van de uno a seis meses de prisión (...) por lo que es una medida poco coercible, inútil e inadecuada, es por ello que presentaremos una iniciativa de ley en la próxima sesión ordinaria de pleno, que endurezca las penas y limite su difusión”, anunció la diputada.

En Guadalajara, el regidor priista Julio César Covarrubias también presentó una iniciativa para prohibir la interpretación y reproducción de corridos en espectáculos públicos realizados dentro del municipio.

"Estamos proponiendo que quede prohibida la realización de espectáculos en los que se interprete o reproduzca música que haga apología del delito y la violencia, tales como narcocorridos, corridos tumbados bélicos o cualquier otro género musical que promueva actividades ilícitas o glorifique la violencia, quedando prohibidas presentaciones en vivo o reproducción de música que haga apología del delito y la violencia en cualquier evento público o privado dentro del municipio de Guadalajara", explicó.

Las iniciativas se suman a las acciones que el gobernador Lemus dijo que se tomarían desde el pasado martes 1 de abril, cuando dio a conocer que que su administración tomaría medidas para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes, por lo que afirmó que en los diferentes espectáculos dependientes de su Gobierno no tendrán cabida aquellas bandas que se caractericen por cantar narcocorridos.

“Nosotros vamos a tomar nuestras propias medidas. He ordenado que todos los espectáculos públicos dependientes de su gobierno, entre ellos las ferias de octubre, no se presente ningún que haya tenido antecedentes de hacer apología del delito y hablar de grupos criminales, delincuentes y demás", dijo.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, recomendó este jueves que maestros directivos del sistema de educación pública deben abstenerse de fomentar la apología del delito así como presentar bailes que incluyan narcocultura en los planteles escolares.

"Hay que evitarlo a toda costa, hay que regresar a las canciones que son propias de niños, no hay que irse por modas y la verdad es una pena esta cultura del no esfuerzo, de que las cosas se dan simplemente arrebatándolas, no es así, hay que trabajar para conseguir las cosas y eso se enseña a los niños desde muy pequeños", dijo.

Informó además que como parte de la estrategia de cultura de paz se empezará con una estrategia sobre formación del carácter para que su temperamento sea moldeado por la educación.