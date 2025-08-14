"La gente sale a lo mínimo": redadas del ICE paralizan a migrantes mexicanos en EU

El objetivo es evitar ser detenidos en redadas del ICE, como ha sucedido con más de medio millar de migrantes mexicanos asegurados en centros de trabajo -como lavados de autos y sembradíos- y hasta tiendas departamentales en California.

La gente ha bajado el ritmo del trabajo, algunos arriesgándose todos los días siguen saliendo, solamente que hacen lo mínimo posible, ya no las diversiones, las salidas extras ya no están ocurriendo, los gastos extras tampoco”. Artemio Arreola, Casa Michoacán en Chicago.

En su regreso a la Casa Blanca, Trump anunció un plan de deportación masiva al considerar que los migrantes habían "invadido" Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance estimó la deportación de un millón de migrantes al año.

El republicano autorizó entonces que se pudieran realizar redadas en lugares que antes no se contemplaban, como iglesias, escuelas, trabajos, espacios públicos, establecimientos comerciales y hasta hospitales.

Con estas medidas, alrededor de 11 millones de migrantes mexicanos con estatus migratorio irregular en Estados Unidos están expuestos a ser detenidos en cualquier momento y lugar.

El plan del gobierno de Donald Trump era deportar un millón de migrantes al año. (Foto: Aimee Melo/ Reuters.)

Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes en Estados Unidos, explica que en sus más de 40 años de radicar en tierras estadounidenses no había visto redadas como las que se registran desde hace varios meses principalmente en la zona de Los Ángeles.

“No habíamos visto redadas en Estados Unidos a ese nivel. Sí ha habido redadas y detenciones, pero no había ese tipo de redadas en las calles tan fuertes como se está dando hoy. Yo no lo había visto. Hoy hay un trato criminal”, afirma.

Desde el 6 de junio, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó los operativos y redadas migratorias, han sido detenidos más de 500 migrantes mexicanos. Casi un centenar de ellos fueron llevados al centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, lo que ha intensificado la preocupación entre la comunidad mexicana.

“Los tienen encadenados, ni siquiera les quitan las cadenas para ir al baño, de pies y manos, los golpean. Son más que centros de detención, son centros de concentración y entonces pues ese es el riesgo, estamos ante un estado de excepción sin serlo oficialmente pero estamos ante eso”, advierte Arango sobre el centro rodeado de caimanes y serpientes.