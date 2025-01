El Tribunal Electoral ordena al Senado sortear a candidatos del Comité del PJ

Senado decidirá mañana la insaculación

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la Mesa Directiva se reunirá hoy y mañana para decidir quién y cuándo se realizará la insaculación de las 1,046 personas que están registradas en el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

“Me parece bien la decisión en este sentido (del TEPJF). Mientras que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con un voto determina, porque tiene voto ponderado Morena, en el caso de la Mesa Directiva no hay voto ponderado. Si bien nosotros podemos decidir con la mayoría que tenemos, (pero) estamos en la determinación de construir el acuerdo que vamos a presentar. No nos han notificado. A partir que nos notifiquen tenemos 24 horas, no vamos a resolver hoy. Nosotros decidimos quién hace la insaculación”, comentó.

El legislador especificó que la Mesa Directiva del Senado determinará quién haga la insaculación, ya que así lo decidió el Tribunal Electoral, por lo que mencionó que hay dos opciones: el Comité de Evaluación del Poder Legislativo o la Mesa Directiva de la Cámara alta.

“Si a mí me preguntas me inclino (por) la Mesa Directiva para que el comité de evaluación del Poder Legislativo saque su proceso. Se tendrá que discutir, todavía no tenemos una propuesta, aún no está decidido. Nosotros lo vamos a discutir entre la coalición de Morena, PT, PVEM. Platiqué con Adán Augusto López y coincidimos con esta idea”, mencionó.

Dijo que la insaculación se realizará antes del 31 de enero como lo ordenó el Tribunal Electoral y comentó que con esta decisión sólo afecta la credibilidad del Poder Judicial, pues cuestionó la decisión del juez de Michoacán que ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial detener el proceso para elegir a los contendientes para la elección de junio de este año.

“¿Cómo le hacen caso a un juez que ni siquiera sabe de derecho electoral, que no es la instancia. Todo el mundo sabe que la estancia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo Fernández Noroña.

Antes de suspender sus actividades, el Comité de Evaluación del Poder Judicial elegió para la segunda etapa a 1,046 personas, quienes iban a realizar exámenes y entrevistas; sin embargo, eso ya no pasó, por lo que ahora todos esos contendientes pasarán directamente a la tómbola.