Líder buscadora: Gertz reconoció que tenía datos incompletos sobre Izaguirre

La activista dijo que en el Rancho Izaguirre los trabajos van lento, pero son minuciosos. ''Antropólogos están trabajando en la superficie, pero aún no han llegado al lugar en el que estaban los crematorios'', agregó.

Autoridades han dividido el Rancho Izaguirre en seis secciones para llevar a cabo las investigaciones. Cada sección es también divida en otras más pequeñas. Ahí se han hallado prendas de vestir y más restos óseos.

''Hay confianza. Hay avances que no esperábamos. No queremos que esto se politice, que haya imparcialidad y que haya justicia. No por tintes políticos. Falta parte de la investigación, falta que lleguen a las fosas. Investigación está dando un giro'', dijo Navarro.

La activista celebró que José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, municipio donde está ubicado el Rancho Izaguirre, haya sido detenido.

Al edil, de Movimiento Ciudadano (MC), se le imputa por crimen organizado, desaparición forzada y hasta por presunto tráfico de órganos, relató Navarro.

Cambios en reforma sobre desapariciones

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habrá modificaciones a su iniciativa para atender la desaparición de personas en México porque se incorporarán propuestas realizadas por integrantes de colectivos de búsqueda y, de ser necesario, puede reenviar una nueva iniciativa.

“Yo creo que en diálogo con los diputados y senadores se pueden hacer las modificaciones y si son muy distintas pues ya se envía una nueva iniciativa, pero hasta ahora creemos que si involucramos en su momento a diputados y senadores y que conozcan todo esto se puede hacer a partir de las iniciativas que se enviaron”, informó.

Tras el descubrimiento del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, que operaba como un centro de adiestramiento del crimen organizado, la presidenta presentó su estrategia para atender las desapariciones en México.

La propuesta incluye iniciativas de reforma como a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Sin embargo, la presidenta pidió pausar la aprobación en el Poder Legislativo para que se escuchara a las integrantes de colectivos de búsqueda y analizar cuáles de sus propuestas pueden incorporarse a su iniciativa para fortalecerla. Los diálogos son encabezados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sheinbaum planteó que ya que concluyó el periodo ordinario de sesiones espera que su iniciativa se apruebe en un periodo ordinario de sesiones.

“El objetivo es que haya extraordinario en junio. Hay varias leyes que quedaron pendientes, entre otras algunas de economía, entonces que haya un extraordinario en junio y poder tener los acuerdos durante el mes de mayo para que las iniciativas puedan ser aprobadas”, planteó.