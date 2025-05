José Murguía Santiago, el presidente municipal de Teuchitlán detenido

Murguía Santiago rechazó ante medios de comunicación que él o su gobierno tuvieran relación con el Cártel Jalisco, sin embargo, admitió estar preocupado porque se realizara de forma adecuada la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Cuando estás limpio de todo no te preocupa, a mí la verdad no me preocupa lo que pueda pasar siempre y cuando. (...) Sí nos preocupa lo que pueda pasar pero no en que estemos involucrados, lo que nos preocupa es que hagan bien las investigaciones, que hagan bien su trabajo y lleguen al punto donde tiene que ser. Si es así yo estoy de acuerdo, los apoyamos con las investigaciones”, señaló en una entrevista con Canal 13 Guadalajara.

Al momento de su detención, el político formado como cirujano dentista se encontraba en su tercer periodo como presidente municipal de Teuchitlán tras ser reelecto en 2024, luego de su victoria en 2021 como candidato de Movimiento Ciudadano (MC). La primera vez que Ascención Murguía gobernó el municipio fue de 2012 a 2015.

El Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, es un predio donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tenían un centro de reclutamiento y adiestramiento. Fue asegurado el 18 de septiembre de 2024 en un operativo donde fueron detenidas 10 personas; dos víctimas de secuestro fueron rescatadas y se encontraron los restos de una persona.

No obstante, ganó la atención pública luego de que integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al predio el 5 de marzo, cuando denunciaron públicamente el hallazgo de restos óseos, ropa, zapatos y otros objetos personales. La organización acusó que se operaba en el sitio un centro de exterminio, aunque esto es negado por el fiscal Alejandro Gertz Manero.