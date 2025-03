Elección judicial avanza; INE desconoce aún cuánto tardará el conteo de votos

Cuando se trata de elecciones para diputaciones, senadurías y presidencia de la República, al cierre de las casillas ahí mismo se cuentan los votos y se llena una sábana con los resultados; luego el paquete electoral de cada mesa de votación se envía al Consejo Distrital respectivo, donde se realiza el cómputo oficial.

Ahora, tras el cierre de las casillas solo se dividirán las boletas por colores y, sin contar los votos, se remitirán los paquetes electorales a los Consejos Distritales, donde iniciará el cómputo total y definitivo.

Es decir, ahora no habrá PREP ni resultados en las casillas, sino sólo cómputos totales.

“Hoy lo iniciaremos (el cómputo), esa ya es una decisión, el mismo día de la jornada. El primero de junio al cierre de las casillas estaremos trasladando toda la información a las oficinas distritales y ahí iniciamos el proceso de cómputo.

“Y tenemos que verlo con una visión distinta. No vamos a comparar lo que hemos venido haciendo con lo que estamos implementando en este momento, de tal manera que inicias con la certeza de que es un cómputo total”, afirmó.

"Lo primero que tendremos que hacer es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Se espera) que el mismo día de la elección tengamos la posibilidad de dar resultados al menos de la SCJN”, agregó.

Sin embargo, debido que no habrá cómputos en casillas como en una elección ordinaria y no habrá posibilidad de transmitir resultados de una muestra estadística de casillas, como se realiza en los conteos rápidos con los que el INE anuncia resultados anticipados por lo regular a las 23 horas, eso no podrá ocurrir ahora.

Los resultados que se obtengan lo más rápido posible sobre las composición de la Corte no serán producto de un conteo rápido, sino a través del cierre del conteo total de votos de las casillas seccionales que se instalen.

En rueda de prensa, Taddei Zavala admitió que a tres meses de las elecciones judiciales aún no se sabe cuánto tiempo llevará ese cómputo total, mismo que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estiman hasta en doce horas continuas de conteo de votos.

“Lo que se está trabajando es esa parte, la logística del cómputo. ¿Cuántos grupos vamos a necesitar? ¿Qué horarios vamos a sostener? Ese tipo de situaciones que son logística y operatividad para poder decir, ´en dos, en tres o en cuatro horas´”, añadió.