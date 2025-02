Aspirantes a ministras acuden a la Cámara de Diputados; niegan proselitismo

“No es proselitismo, o sea, explicar lo que es la reforma no es proselitismo. Sería cosa distinta cuando yo fuera y dijera: ´Este es mi currículum, estas son mis características, esto es lo que yo deseo, esto es lo que prometo, esto no. Yo lo que hago es explicar la reforma” dijo Ortiz.

Admitió que ha acudido a varias universidades a exponer la misma reforma, pero no lo ha hecho con ninguna otra. "Es que tengo en la sangre el carácter de docente, soy maestra de corazón", apuntó.

A pregunta expresa, la ministra Yasmín Esquivel también aseguró que “no hubo ninguna solicitud” de apoyo a los legisladores morenistas.

“No es una irregularidad, porque yo vengo en calidad de ministra invitada por el grupo parlamentario a platicar y reflexionar sobre la Reforma al Poder Judicial”. Acudimos, dijo Esquivel, a explicar “cómo se está materializando la Reforma Judicial y sus diferentes fases y etapas”.

Toda la bancada de Morena acudió al encuentro con las ministras, a puerta cerrada, en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, en donde cada una emitió un discurso de alrededor de 20 minutos, sin que hubiera preguntas y respuestas.

Aunque formalmente la elección judicial a realizarse el 1 de junio no tendrá precampañas y está prohibido promoverse antes del inicio formal de las campañas, las ministras aseguraron que no pidieron el sufragio, es decir, no se cumple el requisito de una campaña que es llamar al voto.

Tras el encuentro, afirmaron que no hay ningún trato especial hacia ellas, pues cualquiera de los más de 60 candidatos a ministros pueden ser invitados por Morena o por cualquier bancada.

La primera en llegar, Batres Guadarrama, admitió que el encuentro tiene que ver con el proceso electoral judicial.

“Solamente venimos a platicar justamente con motivo pues del inicio, ya muy próximo del proceso electoral. Entonces se trató de una reunión cerrada, ni siquiera hubo intercambios, nada más planteamos pues algún algunas inquietudes que tenemos”, dijo en entrevista posterior.

Incluso adelantó su interés en ser invitada por otros grupos parlamentarios. “Ojalá haya la totalidad de apertura en los otros grupos parlamentarios, que podemos platicar también algunas inquietudes, que pueden o que son más bien en materia de su propia competencia”.